Branky a nahrávky: 5. Zeman (Pochobradský, Herčík), 40. Matys (Kaut) – 4. Krliš (Bořuta, Vodný), 16. Bittner (Dočekal, Forman), 50. Bittner (Dočekal, Forman. Rozhodčí: Wagner, Šudoma – Kokrment, Thuma. Diváci: 317. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Dynamo Pardubice: Nečas – Bučko, Kolář, Nedbal, Zdráhal, Oliva, Drtina – Rouha, Matys, Půhoný – Pavlata, Kaut, Lichtag – Herčík, Zeman, Pochobradský – Turek, Štetka, Rohlík. Třebíč: Jekel – Bořuta, Tureček, Doudera, Hunkes, Forman, Poizl, Kovář – Dočekal, Bittner, Meluzin – Vodný, Šilhavý, Holec – Krliš, Michálek, Ferda – Svoboda, Novák.

Pardubice vstoupily do utkání nejhůře jak mohly. Nejprve se nechaly vyloučit a ve čtvrté minutě hosté udeřili. Drtina mohl své vyloučení napravit, ale jeho střelu kryl brankář hostí. Vyrovnání však přišlo. Tomáš Zeman vystřelil na přední tyč a Jekel nestihl zareagovat.

Zhruba v polovině třetiny měl pořádnou dávku štěstí domácí brankář Nečas, když se střela po zvláštní rotaci střely otřela o horní tyč. O chvíli později však paní štěstina Dynamo opustila. Po střele Bittnera puk doskákal do brány a hosté šli do těsného vedení.

Pardubičtí hokejisté vstoupili do druhé části s cílem vyrovnat, ale dlouhou dobu tahali za kratší konec. Domácí gólman musel hasit dvě tutovky hostů, když Bittner a Ferda ho pořádně prověřili. Dynamo však srovnat dokázalo. V samotném závěru druhé třetiny Kautova střela propadla mezi betony brankáře hostí a Nečas jen dorazil puk za jeho záda - 2:2.

Pardubický B tým si připravil v poslední třetině velkou řádku příležitostí, ale Jekel byl vždy proti. Potvrdilo se pořekadlo nedáš - dostaneš. Domácí nechali při protiútoku před bránou zcela osamoceného Bittnera, který se nemýlil. Pardubice v závěru hned několikrát zatlačily Třebíč, ale i přes celou řadu příležitostí, kdy jednou například měl Půhoný před sebou odkrytou branku, nezvládly protlačit puk za výborného brankáře Jekela.

Dynamo si tak připsalo čtvrtou prohru v této sezoně a po prohře na Slavii nestačilo ani na domácím ledě na Třebíč. Šanci na nápravu mají již v sobotu proti Přerovu.

Jan Starý (HC Dynamo Pardubice): „Těsná porážka strašně moc mrzí. Zápasy jdou rychle za sebou, my bychom potřebovali sbírat nějaké body. Nechci se na to vymlouvat, ale nejsme v lehké situaci, kdy máme hodně zraněných hráčů. Spíše nás ale mrzí začátek, protože jsme si řekli, že do utkání musíme vstoupit na sto procent, na plné pecky. Přišlo mi, že do desáté minuty jsme to dodržovali a poté jsme trochu polevili. Od druhé třetiny jsme misku vah překlápěli na svou stranu, ale ve třetí třetině, kdy jsme podali parádní bojovný výkon, měli jsme střely, chodili jsme před bránu, všechno tam bylo, jsme udělali individuální chybu a Třebíč ne. To nás dnes stálo body.“