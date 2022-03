Na papíře se zdá být stav 0:2 na zápasy hrozivý. Vy ale nejlépe víte, jaké je rozložení sil na ledě. Je tedy v silách Dynama šance na zvrat?

Budějovice měly výhodu domácího prostředí, kterou stoprocentně využily. Teď ji máme my, a tak se budeme snažit odpovědět stejnou mincí. Rozhodně nejsme horším soupeřem, takže můžeme jít do třetího utkání sebevědomě. Vyhrát ho, navázat na něj ve čtvrtém a pak zvrátit sérii na naši stranu.

HC Dynamo Pardubice –

HC Motor České Budějovice

Pátek 19:00 a sobota 17:00, enteria arena

Jeden by si mohl myslet, že budete psychicky na dně ze smolného závěru druhého střetnutí. Neříkejte, že to s týmem nezamávalo?

Kdyby se jednalo o zápas základní části, tak by to s týmem zamávalo víc. V play off se ale počítá jen výsledek. Je úplně jedno, jestli dáte pět gólů, jeden gól, jestli rozhodnete už v první třetině, nebo dostanete branku v poslední vteřině. Každý zápas je nový. Hraje se na vítězství ne na skóre, nebo na to, jak ten zápas vypadal. My jsme na to hned zapomněli a rychle se začali soustředit na další utkání.

Byl ten závěr opravdu smolný, nebo jste si za to mohli sami. Co se mělo udělat jinak? Napadá mě vaše vyhození na zakázané uvolnění…

Vždycky se dá učinit lepší rozhodnutí. My jsme udělali více špatných. Nemyslím si, že by to byla smůla. Oni to dobře sehráli a dali dva góly. Musíme být ještě lepší a vyhrávat doma.

Při hokeji, tedy pokud pomineme NHL, se v drtivé většině branky při power play soupeře spíše střílejí, než dostávají. Pardubice ale v letošní sezoně už několikrát inkasovaly. Přijde vám to jen jako náhoda?

Nevím, jestli je to náhoda. Podle mě se NHL nedá srovnávat s extraligou. V zámoří se při power play, ve snaze definitivně rozhodnout, pálí třeba i přes celé hřiště. Naopak u nás se snaží týmy těsné vedení ubránit. Nechtějí vyhazovat puky na icing, tak to moc z obranného pásma nezkoušejí. Nevím, jestli je to tím, že možná až úzkostlivě bráníme výsledek.

Nemohla se ztracená vedení při hře bez brankáře protivníků dostat do vašich hlav?

To si nemyslím. Nad tím není čas v zápase přemýšlet. Prostě to tak dopadlo a my musíme být v tomto ohledu příště chytřejší.

Pět třetin ze šesti jste byli v Budějovicích lepší, přesto to nestačilo ani na jednu výhru. Jak si to vysvětlujete?

V play off se nehraje na to, kdo měl více ze hry, kdo měl více střel, kdo si vypracoval více šancí. Já bych byl klidně čtyři zápasy horší, hlavně abych je vyhrál.

Novináři neradi pracují s pojmem štěstí. Nicméně, co s vámi provedla smůla ve druhém utkání. Zažil jste někdy podobný zápas v play off, kde je více než v základní části potřeba každý gól…

V opačném gardu. V roce 2012 jsme vyrovnali v sedmém čtvrtfinále play off s Vítkovicemi půl minuty před koncem a hned v první minutě prodloužení jsme zápas otočili. Jednalo se o daleko důležitější utkání. Teď se to stalo teprve ve druhém utkání, kdy se série ještě může nějak vyvinout. Máme spoustu času a hlavně domácí prostředí k tomu, abychom teď vyhráli my.

S Budějovicemi jste prohráli čtyřikrát v řadě. Nenabízí se už slovo komplex?

Nesrovnával bych poslední dva zápasy základní části a teď v play off. Zastihly nás v herní krizi, kdy se nám nedařilo. Neproměňovali jsme ani ty nejvyloženější šance a naopak soupeř využil téměř všechny. V play off je naše hra daleko lepší.

Play off je tvrdé, tam tresty padají vždy

Soupeř se vás snaží vykolejit, ať už otevřenými či skrytými fauly, potažmo bitkami. Cítí, že herně ztrácí?

To je dotaz na trenéry Českých Budějovic. My nad tímto nepřemýšlíme. Chceme si hrát svoji hru, hrát hokej. Věříme, že jsme lepším týmem a po hokejové stránce je přehrajeme.

Soupeř i odborníci poukazují na unfair hru vašeho spoluhráče Camary. Co ale takový Štich v dresu protivníka?

Ať si poukazují. My se k tomu nechceme vyjadřovat. Opravdu se chceme zabývat jen hokejem. Jestli má soupeř jiné plány, tak ať si je plní…

Také vy jste s ním měl rozbroj. Jak to, že vyzýval polozraněného borce?

Nevím, jestli to v tu chvíli nevnímal. On má na ledě nějaké úkoly. Já si ale nebudu stěžovat. Není jeho problémem, že já nosím po zranění kryt. Prostě šel do souboje, jako do každého jiného.

Kdybyste neměl celoobličejovou ochranu, šel byste s ním do konfrontace?

To nevím. Nad tím jsem nepřemýšlel. Já chci hrát hokej. Tím, že nosím kryt, tak je zbytečné se s ním prát.

Ptám se proto, že Pardubice se moc prát nechtějí, nicméně výsledek je ve finále stejný na trestnou jdou oba. Co říkáte tomu českému trendu o kolektivní vinně?

Vždycky si bude jedna strana myslet, že je v právu a druhá bude ukřivděná. Rozhodčí to tak posuzují a my jejich verdikty nezměníme.

Vůbec rozhodčí mají zvláštní metr. Vyloučí Hrachovinu, když přikryje puk před dotírajícím protihráčem a pak nechají Blümelovi sešít ret po faulu vysokou holí…

Co se týče zákroku Hrachoviny, tak je v pravidlech, že gólman nesmí naznačit rozehrávku, pak přikrýt puk a zase rozehrát. To byla jeho chyba a po právu byl vyloučený. Jestli rozhodčí neviděli další fauly, tak bohužel.

S tím souvisí i fakt, že Ondráček nebyl za vražení na hrazení, shodou okolností faulem na vás potrestán v utkání, ale až dodatečně.

Stává se to. Spousta kluků dostane trest až po zápase. Jsme jenom lidi a každý z nás dělá chyby.

Jan Kolář se dostal do šarvátky se Štichem. Rozhodčí musel uklidňovat oba hráče.Zdroj: Ladislav Adámek

Naši skvělí fanoušci nás za vítězstvím potlačí

Velkým bolákem jsou přesilovky. Využili jste jedinou. Motor vám dal dvanáctkrát možnost početní výhody. Překvapuje vás ten počet?

Je to play off, tam se hraje vždy tvrdě. Nemyslím si, že je to nějaké závratné číslo.

Tak jinak. Využili jste jedinou. To je málo, souhlasíte?

Musíme si přesilovkami více pomáhat. Kdybychom jich využili víc, tak minimálně jeden zápas jsme urvali. Doufám, že doma se nám v nich bude dařit daleko lépe.

Na Budějovice už musíte něco vymyslet. Budete hrát stále ten svůj hokej, nebo také přitvrdíte?

Nechte se překvapit.

Soupeř má nejstarší věkový průměr v lize. Můžete přepnout ještě na vyšší obrátky v bruslení a tím ho uštvat?

Můžeme cokoliv. Uvidíme, jakou taktiku nám trenéři naordinují.

Budete hrát před plným domem, prohráváte 0:2, vylučujete nervozitu a mohou diváci tlačit na sudí?

Nevím, jestli mohou vytvořit tlak na rozhodčí. Budou určitě chtít, abychom vyhráli. Doufám, že se rozhodne normálně. Jinak. Že se bude hrát jen hokej.

V Dynamu vyhlásili útok na medaile. Nepociťujete zvýšený tlak z hrozby vyřazení?

Furt mají Budějovice dva body a potřebují další dva. My sice musíme vyhrát čtyřikrát. Máme ale výhodu prostředí a v zádech skvělé fanoušky, kteří nás potlačí.

Váš kolega z obrany Jan Košťálek ještě před koncem sezony podepsal pětiletou smlouvu. To je jak v NHL. Co na to říkáte?

Líbí se mu tady i vedení je spokojené s jeho výkony. To se projevilo na délce kontraktu. My jsme rádi, že s námi je a přejeme mu, ať předvádí ty výkony dál.