PARDUBICE – KLADNO 4:3 s.n.

Fakta - branky a nahrávky: 7. Blümel (Paulovič, Poulíček), 13. Říčka (J. Mikuš), 25. Camara (Košťálek, Cienciala), rozh. nájezd Camara – 5. J. Suchánek (Plekanec, Hlava), 21. Hlava, 51. Filip (M. Beran). Rozhodčí: Hejduk, Veselý – Lučan, Kis. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváci: 9680. Třetiny: 2:1, 1:1, 0:1 – 1:0. HC Dynamo Pardubice: Klouček – J. Mikuš, Nakládal, D. Robertson, Košťálek, J. Kolář, Hrádek, Vála – Paulovič, Poulíček, Blümel – Říčka, A. Musil, Cienciala – Hecl, R. Kousal, Camara – Koffer, Anděl, O. Rohlík. HC Rytíři Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, Donaghey, J. Suchánek, Wood, Baránek, Nilsen – Hlava, Plekanec, Jágr – Dvořáček, A. Kubík, J. Strnad – Račuk, Filip, Melka – Kristo, Pitule, M. Beran.

Dynamo podpořené šťastnou výhrou v Liberci na svého soupeře vletělo. Neuběhla ani půlminuta a v předbrankovém prostoru „trosečník“ Matej Paulovič po kličce Landonu Bowemu orazítkoval tyč. Pardubice zahájily náporem a Lukáš Anděl už už viděl puk v síti, když jeho pokus zablokovali obránci. Kladno poprvé vystrčilo růžky v páté minutě a hned byly gólové. Milana Kloučka propálil Jakub Suchánek, když mu puk přenechal hokejový matador Tomáš Plekanec. Domácí se ale ihned oklepali. Další okénko v kladenské obraně našel Matěj Blümel a vyrovnal. Do plusu dostal své barvy nejlepší pardubický střelec Robert Říčka. Lví podíl na vedoucí brance Dynama měl Juraj Mikuš, který „vykoupal“ na modré čáře dva protihráče. Asistent u druhé pardubické trefy málem způsobil trefu na opačné straně. Při přesilovce mu ujel Matyáš Filip, ale Milan Klouček jeho úmysl vystihl.

Kladno si vzalo do druhé třetiny přesilovou hru a po dvaceti vteřinách prostředního hracího období udeřilo. Nepřehledné situace v pardubickém brankovišti využil Nicolas Hlava. Rytíři dostali vzápětí možnost další početní výhody. Jenže ve vlastním oslabení ujel Petr Poulíček, který si počkal v tandemu na Matěje Blümela, který však vyprášil jen Landona Bowa. Dynamo soupeři odskočilo v přesilové hře. Jan Košťálek vyšperkoval akci střílenou přihrávkou a Anthony Camara dostal puk mezi gólmanovy betony. Jinak domácí ve druhé periodě tahali z kratší konec provazu. Tedy alespoň co se střeleckých pokusů týče. Na kladenskou bránu vyslali pouhé čtyři střely, zatímco jejich soupeř třináct. Jaký to obrat oproti úvodnímu dějství (13:14).

Ve třetí třetině šlo Kladno důrazně za vyrovnáním. Oba celky se dlouho nemohly dostat do nějaké vyložené šance. Až v 51. minutě Rytíři využili tlaku, který vytvořili na Kloučkovu bránu. Matyáš Filip převzal přihrávku od expardubického Matěje Berana a zamířil přesně. Dynamo si mohlo vzít vedení zpět. Brankáře Landona Bowa už měli domácí hokejisté na lopatě, ovšem Matej Paulovič minul prázdnou klec.

Utkání tak dospělo do prodloužení. V něm branka nepadla. Blízko k ní měly oba celky. Nejdříve Landon Bow se jen otočil za střelou Matěje Blümela, která šla mimo. Poté Milan Klouček na dvakrát vychytal Antonína Melku. V nájezdech prokázali více umu domácí.

JAK SE JELY PENALTY

Danny Kristo na Milana Kloučka nevyzrál.

Matěj Blümel svým blafákem Landona Bowa nepřekonal.

Milan Klouček se vytáhl i proti Jakubu Strnadovi.

Anthony Camara vytáhl na Landona Bowa forhendovou kličku a jako první skóroval - 1:0

Matyáš Filip před Milanem Kloučkem zkoprněl a ten si ho vychutnal.

Robert Říčka vedení Dynama nezvýšil.

V souboji generací uspěl „bažant“ Milan Klouček v měření s Tomášem Plekancem.

Pojistku na Camarův gól dal Matej Paulovič, který překonal Landona Bowa střelou pod břevno - 2:0.