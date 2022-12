Pardubice si výsledky i stylem hokeje na sebe ušily bič. Teď už žádný soupeř s nimi nebude pořádat brankové dostihy. Obzvlášť u nich doma. Naopak. Na led enteria areny vstoupí se zataženou brzdou. A to byl také případ Třince. Toho Třince, který v posledních třech sezonách předváděl atraktivní hokej, co ho ve všech případech vynesl až na extraligový Olymp.

V nedělním kole se jeho hra omezila na beton. A jelikož je pardubická sbíječka v posledních týdnech porouchaná, stačil mu jeden gól. Další dva padly v závěru do opuštěné klece domácích.

„Třinec podal výborný výkon směrem do defenzivy. Zdobila ho obrovská bojovnost a obětavost. S tím souviselo i velké množství zblokovaných střel. Navíc Mazanec byl výborný. Hrozně těžko jsme se dostávali přes střední pásmo, které měli výborně zvládnuté. Když už jsme pronikli k nim do třetiny, chytil to gólman,“ krčil rameny pardubický asistent Richard Král.

Bývalý útočník Třince, který sázel gól za gólem, by ale za takový Třinec asi hrát nechtěl… Jenže účel opět jednou světil prostředky.

„Náš výkon nebyl úplně optimální, ale určitě na tom má podíl výkon soupeře Třince. Musíme se z toho poučit do dalších zápasů a naučit se dávat góly,“ podotýká Richard Král.

Musíme to zlomit

Bývalý sniper naráží na fakt, že Dynamo vstřelilo za poslední čtyři zápasy dva góly. To ani nemá cenu počítat průměr na utkání… Naštěstí pro Pardubice zásluhou jedné přesně trefy a čistého konta udolaly Litvínov. Tři body v dohrávce je vrátily do čela tabulky, kde už znovu nefigurují.

„V posledních zápasech se trápíme v zakončení. Nedáváme tolik gólů a bez nich se vyhrát nedá. Nemáme ani tolik šancí. Děláme špatná rozhodnutí, nebo nás gólman vychytá. Někdy to tak je. Před tím jsme byli na vlně, dávali hodně a krásné góly. Teď nám to tolik nelepí a je třeba to zlomit,“ říká pro změnu loňský sniper Robert Říčka.

Trenéři na gólový půst zareagovali tím, že proházeli útočné řady. Hyka se vrátil do první, kde nastoupil se Zohornou a právě Říčkou. Úderná dvojice Kousal – Radil se přesunula do druhé formace. Extraligovou premiéru zažil útočník Lichtag.

„Trenéři nebyli spokojeni s naší hrou, tak trochu řízli do sestavy. Jenže jsme gól nedali, tak to zase na pro třetí třetinu vrátili zpět. A stáhli hru na tři pětky. Zkusili jsme puk dotlačit, jak to jen šlo, ale nepodařilo se,“ smutní Robert Říčka.

Tři a více gólů. O adventních nedělích se neotevírají jen dveře kostelů. Advent je také čas, kdy i nevěřící lidé chodí do kostela, advent je čas, kdy se více pořádají charitativní sbírky. A pardubický tým jako by chtěl jít příkladem.

Kromě Hradce a Třince se složil ještě na Liberec. V domácích zápasech ve snaze smazat manko, vždy inkasoval do prázdné klece. Dohromady třikrát. Figuruje sice v popředí tabulky, ale tyto body mu mohou chybět. Když nic jiného, tak s častějšími prohrami se vytrácí pohoda a dobrá nálada. Tak důležité atributy pro předvánoční období.

Jedinou klikou je, že poslední adventní neděle není časem extraligovým. Na zlatou neděli totiž budou hrát čeští hokejisté, v nejlepším případě, o zlato na Švýcarských hokejových hrách. Pardubičtí příznivci by se pak měli dát na víru, že po reprezentační přestávce skončí období bodové i gólové zdrženlivosti.