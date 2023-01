O chvíli později pardubický útočník Kousal vyfasoval trest 5+10 za kopnutí. S ním šel za katr na dvě minuty domácí Danielčák. Při hře čtyři na čtyři vypálil z kruhu Čerešňák a jeho rána přinesla čerešničku… Jenže domácí rychle vyrovnali, když využili přesilovku Abdulem. Rozuzlení přinesl gól Ciencialy pět minut před koncem, který umně tečoval střelu Dvořáka.

„Chtěl bych hlavně poděkovat klukům za perfektně odvedenou práci. Zápas odmakali. Ve třetí třetině jsme hráli pouze na tři lajny a přesto si udrželi výborný pohyb. Strašně důležité bylo, že jsme v ní zůstali disciplinovaní. Nenechali jsme se vyprovokovat. Přesto, že domácí hráli čistě a nedali nám v zápase jedinou přesilovku, jsme dokázali zápas dotáhnout do vítězného konce,“ prohlásil s ironií pardubický asistent Richard Král.

Musí se už jednat

Ano, jeho svěřenci nedostali ani jednou výhodu přesilové hry. Přitom si Litvínov vysloužil čtyři tresty. Vesměs za vzájemné potyčky. Naopak Severočeši se dostali ke čtyřem čistým přesilovkám.

„Všichni, co jsme byli na ledě, víme co se dělo. Komentovat to ale nechci. Doufám, že do budoucna se s tím něco udělá, protože takhle to dál nejde,“ pravil tajuplně pardubický forvard Tomáš Hyka.

Nedostával tolik prostoru, protože se hodně vylučovalo. Není zařazen do speciálních formací, takže hodně času proseděl na střídačce.

„Není to jednoduché. Při návratu na led to chce dělat věci jednoduše a nic nevymýšlet. Pak se člověk do tempa dostane snáz,“ podotýká.

Pardubice se střetly s Vervou potřetí v sezoně. Dohromady padly v základní hrací době jen čtyři góly. Trochu paradox s ohledem na to, jak bývaly v minulosti oba celky útočně naladěny. V případě zápasů v Litvínově je ovšem tajenka lehce k vyluštění.

„Na jejich malém hřišti se zápasy promění v urputný boj. Čeká se kdo udělá víc chyb. Chce to ale tlačit se víc do brány, a to se nám dařilo. Věděli jsme, že to bude těžké utkání. Vítězství jsme vydřeli, bereme tři body tabulky, takže skvělá práce,“ pousmál se Tomáš Hyka.