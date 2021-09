Po počátečním oťukávání vyslal první nebezpečnou střelu na bránu pardubický útočník Matěj Blümel. Jeho tým pomalu přebíral otěže, když ho v rozletu zastavil faul Juraje Mikuše. Domácí si v přesilovce vytvořili několik příležitostí, když tu největší nechal Aaron Irving na Milanu Kloučkovi. Dynamo se nemohlo dostat do tempa a korunu všemu nasadil Klouček. Respektiva smůla. Vydal se za branku zachytit puk, jenže ten se před ním odrazil od mantinelu k Viktoru Hüblovi. Ten ho pohotově prostrčil mezi dvěma hráči soupeře do mezikruží, kam si najel osamocený Tomáš Pospíšil. Trefit klec bez gólmana se učil už v žácích… V závěru první části dostali Severočeši druhou možnost početní výhody, ale tentokrát s ní naložili prachbídně. Mohli spíše inkasovat, když zahrozil nejaktivnější pardubický hráč Blümel.

Co se asi dělo v pardubické kabině po první třetině? Kartáč nebo jen domluva? Každopádně na led vyjely úplně jiné Pardubice. Dynamo dostalo svému názvu a pořádně se nažhavilo. K vyrovnávací brance mu pomohl domácí brankář Denis Godla, který se nestačil přesunout při bombě obránce Jana Košťálka. Pardubická radost ještě neutichla a lavička vybouchla znova nadšením. Matěj Blümel narýsoval přihrávku na Patrika Poulíčka, který nahodil motor a z kruhu propálil Denise Godlu podruhé. Šokovaný Litvínov se těžce zvedal ze země, kam ho vzápětí opět poslal v tomto utkání nepolapitelný Matěj Blümel. Svoji střelu schoval za beka, což už Denis Godla psychicky nevydržel a odjel střídat. Jeho náhradník Šimon Zajíček se okamžitě zahřál čapnutím nebezpečného pokusu. Nicméně minutu po svém příjezdu na ledovou plochu lovil puk ze sítě. A stejně jako jeho předchůdce ani on neměl čisté svědomí. Filip Koffer objel branku, kotouč „přiklouzal“ před Marka Hecla, který ho procpal mezi Zajíčkovy betony. Verva byla na ručník a ještě více vrásek ji přidělal Ondřej Rohlík, který perfektně vymetl horní roh Zajíčkovy svatyně. Pardubice vměstnaly pět branek do šesti minut! Když už to vypadalo, že domácí vyrovnávají hru přišel šestý úder. A hádejte od koho? Správně od Matěje Blümela. Hosté se dostali do přečíslení dva na jednoho ala Matěj. Ten slovenský, Paulovič, předložil puk kamarádovi a ten český, Blümel, prostřelil Zajíčka. Litvínovský gólman číslo 2 pak zkontroloval svoji střídačku, jestli si náhodou jednička Denis Godla znovu nenavléká výstroj… Dynamo bylo v takovém laufu, že mu v pořadí třetí přesilovka domácích ublížit nemohla.

Mezi druhou a třetí periodou dostali kapky i domácí hokejisté. Dvě jejich šance Milan Klouček ještě zlikvidoval. Třetí už ne. Marek Hrbas nahazoval puk před branku, Richard Jarůšek si ho uzmul pro sebe a snížil na 2:6 z pohledu jeho mužstva. Sebemenší komplikace ale odmítl Marek Hecl, který dorazil projektil Roberta Kousala. Potom Šimon Zajíček zatrhl hattrick Matěji Blümelovi a na druhé straně Andrej Kudrna orazítkoval tyč. Domácí v posledních třech minutách přeměnili debakl na přijatelnou prohru. Nejdříve nasměroval puk za Kloučka Pawel Zygmunt a pět vteřin před koncem se ještě zapsal do střelecké listiny Patrik Demel.

LITVÍNOV – PARDUBICE 4:7

Fakta - branky a nahrávky: 12. Pospíšil (V. Hübl, O. Baláž), 43. Jarůšek (Hrbas, P. Zdráhal), 58. Zygmunt (Demel), 60. Demel – 12. Pospíšil (V. Hübl, O. Baláž) – 22. Košťálek (Mikuš, R. Kousal), 23. Poulíček (Blümel), 25. Blümel, 26. Hecl, 28. Rohlík (Anděl), 36. Blümel (Paulovič), 46. Hecl (R. Kousal, Koffer). Rozhodčí: Hodek, Šindel – Ganger, Klouček. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 2464. Třetiny: 1:0, 0:6, 3:1. HC Verva Litvínov: Godla – Irving, Demel, Stříteský, Balinskis, Hrbas, O. Baláž, D. Zeman – F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil – P. Zdráhal, Estephan, Jarůšek – Kudrna, Jícha, Straka – Zygmunt, M. Havelka, L. Stehlík. HC Dynamo Pardubice: Klouček – J. Zdráhal, Košťálek, Mikuš, Nakláda, J. Kolář, Hrádek – R. Kousal, A. Musil, Camara – Paulovič, Poulíček, Blümel – Říčka, Cienciala, Hecl – Koffer, Anděl, Rohlík.