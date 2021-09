Kdo v ní zápas také zakončí, to mohou fanoušci obou mužstev sledovat na vlastní oči dnes od 18 hodin ve Vrchlabí.

Nebyl to jediný úspěšný výsledek letní přípravy perníkářů. Vždyť Dynamo stihlo sehrát již devět utkání a pouze ve dvou případech neodcházelo coby vítěz. Naprosto stejnou bilanci má však i domácí Stadion, tudíž je jasné, že do utkání půjdou oba celky v dobré náladě.

„Samozřejmě chceme vyhrát, abychom se dobře připravili na první extraligové utkání. Hrajeme s naším partnerským klubem. Je to poslední příprava, takže chceme aby, dopadla dobře,“ doplnil Havíř, jenž také prozradil, že do zápasu už počítá s útočníkem Robertem Kousalem.

„Kluci, které ve Vrchlabí máme, se budou chtít určitě ukázat. A my se na ně také zaměříme,“ potvrdil v předzápasovém vyjádření asistent trenéra Dynama David Havíř.

Nejvyšší divácká návštěva letošního léta se do dnes očekávat v DD Elektromont aréně. Do Vrchlabí totiž k přátelskému utkání dorazí s místním účastníkem Chance ligy dorazí extraligové Pardubice.

Vrchlabí jde proti Pardubicím do zápasu potřetí (18.00). Předchozí dva duely se uskutečnily v letech 2009 a 2020. Pokaždé v nich uspěl favorit.

