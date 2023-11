Nedobytná pevnost. Tímhle pojmenováním se může v posledních pěti zápasech chlubit Zimní stadion v Chrudimi. Byť na začátku sezony to tak vůbec nevypadalo, tak Dynamo vytvořilo ze svého domácího ledu nedobytnou pevnost a ve víkendovém zápasu proti Přerovu si připsali pátou výhru v řadě po výsledku 4:1.

Dynamo B oslavilo pátou domácí výhru v řadě. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Dynamo Pardubice B - Přerov 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) Branky a nahrávky: 15. Pochobradský (Nedbal, Švec), 26. Nedbal (Rákos), 29. Urban (Zdráhal, Mikyska), 31. Kaut (Lichtag, Hrádek) – 15. Doležal (Černý, Hejcman). Rozhodčí: Wagner, Jechoutek – Kotlík, Juránek. Diváci: 422. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Dynamo Pardubice: Honzík – Zdráhal, Hrádek, Švec, Nedbal, Voženílek, Tvrdík – Hrníčko, Rákos, Rohlík – Urban, Mikyska, Pochobradský – Herčík, Kaut, Žálčík – Rouha, Zeman, Lichtag. Přerov: Lukeš – Černý, Kudělka, Chroboček, Krisl, Němec, Adámek, Cubo – Indrák, Pechanec, Březina – Doležal, Vlach, Svoboda – Nemec, Hejcman, Tomi – Goiš, Chludil, Ministr.

Dynamo vstoupilo do zápasu velmi aktivně a hned v úvodní minutě mohlo jít do vedení, ale Hrníček mířil těsně vedle tyče. První branka i tak ale padla z hokejek domácích hokejistů. Úspěšným střelcem se stal v 15. minutě Pochobradský, který šikovně tečoval střelu Nedbala - 1:0. Vedení ale vydrželo pouze několik vteřin, jelikož po faulu Kauta využil přesilovou hru hostů Doležal.

Na další gól se čekalo až do 26. minuty. Vedení vrátil Pardubicím obránce Karel Nedbal, kterého vysunul do dobré pozice Rákos. Netrvalo dlouho a Dynamo šlo do dvoubrankového a následně i tříbrankového trháku. Na 3:1 zvyšoval Tomáš Urban, který vymetl šibenici při přesilové hře svého celku. O čtvrtou trefu Pardubic se poté zasloužil Tomáš Kaut, který dobře trefil puk nad beton přerovského strážce tří tyčí.

Domácí drželi ve zbytku zápasu pohodlný náskok a Přerov do ničeho příliš nepouštěli. Dynamo tak vyhrálo pátý domácí zápas v řadě a v tabulce Chance ligy drží desátou příčku.

„Velká spokojenost za tři body. Nicméně první třetina z naší strany nebyla optimální a o přestávce jsme si k tomu museli něco říct. Kluci si to vzali k srdci, začali plnit věci, které jsme si řekli, a projevilo se to na naší hře. Zaslouženě jsme se dostali do vedení a za třetí třetinu ještě jednou posílám velkou pochvalu do kabiny, protože jsme ji odehráli jako zkušený mančaft a soupeře jsme víceméně k ničemu nepustili,“ hodnotil výkon svých svěřenců trenér Dynama Pardubice B, Tomáš Jirků.

Zdroj: Youtube