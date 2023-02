Branky: 15. T. Svoboda (Hruška, O. Rohlík), 16. Bučko (Matýs, Hanousek), 23. M. Machač (T. Zeman, Pochobradský), 34. Matýs (Mandát, Rákos), 40. Hruška (Matýs), 57. Mandát (Matýs, Hrádek) – 14. Macuh (Hrdinka, Chroboček), 22. Krisl (Okál, Ševčík), 40. Jak. Svoboda (Kratochvil, Indrák), 49. Indrák (Chroboček). Rozhodčí: Petružálek, Jechoutek – Horažďovský, Štěpánek. Diváci: 377. HC Dynamo Pardubice B: Růžička (Nečas) –Bučko, Bukač, Hanousek, Nedbal (A), Hrádek, Chabada, Kubíček – Mandát, Rákos (A), Matýs – T. Svoboda, Hruška, O. Rohlík –Lichtag, Kaut (C), Kaplan –Pochobradský, T. Zeman, M. Machač. HC ZUBR Přerov: Da. Král (40. Postava) – Černý, Kudělka (A), Hrdinka, Chroboček, Krisl (C), Ševčík, Gréč –Březina, Pechanec, Süss – Doležal (A), F. Dvořák, Okál – Indrák, Kratochvil, Jak. Svoboda –Ministr, Macuh, Jan Svoboda.

Parta postavená kolem Jana Mandáta vstoupila do zápasu odvážně a skórovat mohl Svoboda v samotném úvodu.

Pro dobře hrající Dynamo však přišla studená sprcha a hosté šli do těsného vedení. Pardubice však nezaléhaly a po trefách Svobody a Bučka otočily nepříznivý stav na 2:1.

Divácky atraktivní byla i druhá část. Na 2:2 srovnal Krisl, jenž propálil přes clonu pardubického brankáře.Slovo si následně vzali ale domácí. Z protiútoku nejprve skóroval Machač. Na něj navázal po Mandátově asistenci Matýs a povedenou druhou část zakončil gólem Hruška.Na druhé straně stihli zkorigovat výsledek Svoboda s Indrákem.

Na konečných 6:4 ale uklidnil domácí hokejisty i fanoušky Mandát.

David Havíř (HC Dynamo Pardubice B): „Měli jsme velice dobrý vstup do zápasu. Jely nám nohy, udrželi jsme se na kotouči, trochu méně nám šla střelba, netlačili jsme se tolik do brány, ale dobrým pohybem jsme si vytvářeli slušné šance. Do druhé třetiny jsme měli špatný vstup, nebylo to dobré, ale kluci se potom ve druhé polovině zvedli. Hráli jsme velice slušný hokej. Při stavu 5:2 bylo trochu mínus, že přišlo třicet vteřin před koncem třetiny snížení, což byla škoda. Třetí třetina nebyla z našeho pohledu tak dobrá, bylo tam hodně naší lehkovážnosti, ale kluci zabojovali a dovedli jsme zápas do vítězného konce. Jsme spokojení, pracujeme dál.“