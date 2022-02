„S Jágrovou helmičkou jsem se dělal nejdéle. Vždyť také gólmani nechtějí na přilbu čtrnáct log. Většinou jim dělám dvě loga z každé strany a jsou dvacet centimetrů velká. Na Jágrovku jsem jich dělal čtrnáct, která byla po sedmi centimetrech. Piloval detaily a další věci. Dala mi zabrat fakt nejvíc,“ svěřuje se Roman Vítek pro Deník.

Helmy nedělá, Jágr se ale neodmítá

Letos vyšel svátek pod pěti kruhy na jeho padesáté narozeniny. Možná proto se s tímto dárkem tolik nespěchalo a byl předán až po jeho skončení.

„Seběhlo se to velmi rychle a jednoduše, protože jsem jeden z mála, který kreslí na brankářské masky extraligových hokejistů. Oslovila mě Národní sportovní agentura, kde Jaromír Jágr působí jako člen. Objednali si u mě design k jeho padesátinám,“ vysvětluje Roman Vítek, jak se dostal k exkluzivní zakázce.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Airbrusher z Nemošic je proslulý tím, že spíše vytváří gólmanské masky pro hokejisty i florbalisty.

„Helmy prakticky nedělám, dělal jsem asi dvě. Upřímně řečeno, měl jsem úplně jiné plány. Jágr se ale neodmítá. Zakázku potřebovali do čtyř dnů. Měli jediný požadavek: vyobrazit na helmu loga všech klubů, kde působil,“ podotýká.

Otázkou je, proč se helmám tak brání. Mají snad helmy nějaká specifika, když se mu do nich moc nechce?

„Určitě materiál. Většinou se vyrábějí z polyethylenu, tedy plastu. Pro mě je to nekvalitní materiál, protože celkem odolává. Když se připravuje tím správným postupem jako plast na nástřik, tak se vždycky naježí. Musí se tak znovu zbrousit a připravit. Z agentury mi předali stejný typ helmy, se kterou hraje nyní za Kladno. Samozřejmě ale funglovku,“ objasňuje.

Postavil se tak na start menšího maratonu. V boji s časem byl navíc na vše sám.

„Helmu jsem si vyzvedl v Národní sportovní agentuře, protože poštou by to trvalo trochu déle (směje se). Pak jsem ji musel celou pečlivě rozebrat, dvakrát celou obrousit. Dělá se to pod vodou a vodním smirklem, aby tam nevznikaly škrábance od smirkového papíru. Pak se to odmašťuje,“ přibližuje Vítek a pokračuje v zasvěcování do svého řemesla:

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

„Ve třech vrstvách se dá základ na plasty. Potom se lehce přebrousí a opakuje se základ na plasty. Nanese se bílá barva a lepí se šablony. Začne se kreslit. Když je dokreslený celý motiv, tak se přelakuje třemi vrstvami. Minimálně deset hodin se počká na zaschnutí a znovu se to přebrousí pod vodou a udělá další lak.“

Čtrnáct klubů, kde 68 hrála

Jak dlouho mu tedy trvalo, než vytvořil helmu pro Jágra, od začátku do konce?

„Bez schnutí a přebroušení jsem na tom dělal jeden den a noc. Jinak opravdu ty čtyři dny. Včetně promyšlení a vytvoření návrhu. Udělal jsem si šablony, našel ta správná loga, připravil si je do křivek, aby se to všechno vyřezalo. Musel jsem vymyslet, jak mají být velká, aby se na hráčskou helmu vešla, protože je různě zalamovaná, má různé díry a nemá hladký povrch. Její design je udělaný líbivě, ale blbě se na něj kreslí. Potom nalepit šablony, aby to bylo přesné, aby držely, aby to někde nepodfouklo. Velká práce,“ přiznává.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Jaromír Jágr byl ve své kariéře aktivní. Zahrál si nejen v NHL, KHL, české extralize, ale také v Itálii a Německu. Dohromady ve čtrnácti, respektive třinácti klubech (Kladno – dva názvy).

Jágrova zastavení

HC Kladno, Pittsburgh Penguins, HC Bolzano (Ita.), Schalker Haie (Něm.), Washington Capitals, New York Rangers, Avangard Omsk, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers, Calgary Flames, Rytíři Kladno.

„Na agenturu jsem měl jediný požadavek, aby mně poslala seznam všech klubů, kde Jágr působil, protože já na tohle nemám čas. A výsledek? Poslali mně ho neúplný. Zapomněli na Schalker Haie. No a vůbec dohledat znak z roku 1994 a udělat si z něj šablonu, to bylo asi nejnáročnější při práci s těmi logy."

I když… „Oni Rytíři Kladno se také nedělali lehce. Znak má tři čtyři barvy, které jsou do kupy. Rovněž znak Bolzana nebyl úplně snadný. Jinak loga klubů v NHL jsou celkem dobře vymyšlená,“ přidává k dobru Vítek.

Všechno je jednou poprvé. V jeho případě platí, že se po třinácti letech v tomto oboru setkal s nejtěžší prací.

„Je to tím, že gólmani nechtějí na přilbu čtrnáct log. Většinou jim dělám dvě z každé strany a jsou dvacet centimetrů velká. Na Jágrovku jsem jich dělal čtrnáct, která byla po sedmi centimetrech. Do toho pilovat detaily a další věci. Dala mi zabrat fakt nejvíc.“

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Jeho dílo patří do umělecké kategorie. Autor však u slavnostního předání chyběl. „Hotovou helmu jsem odvezl do Prahy a tím to pro mě skončilo. Od předání byli jiní," líčí směrem k Filipu Neusserovi, šéfovi agentury.

Všechno nejlepší k 50. za celou @sportagentura @68Jagr ? Díky za vše, co jsi pro Česko ve sportu udělal a uděláš.. pic.twitter.com/LiZlDQUjgt — Filip Neusser (@f_neuss) February 18, 2022

Designer se neurazil. „Jardovi Jágrovi bych poslal k narozeninám vzkaz: Ať si to ještě tak sedm roků na ledě užije,“ směje se Roman Vítek.