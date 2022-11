Branky a nahrávky: 24. Kaut (Zdráhal, Urban), rozh. náj. Urban – 42. Knotek (Klikorka, Poletín). Rozhodčí: Jaroš, Mejzlík – Thuma, Maňák. Diváci: 403. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. Střely na branku: 31:39 (14:7, 7:13, 6:17). Zblokované střely: 15:13. Vhazování: 44:17. Průběh utkání: 1:0, 1:1. HC Dynamo Pardubice B: Klouček – Kubíček, Zdráhal, Tvrdík, Drtina, Nedbal, Koudelka – Lichtag, Kaut, Půhoný – Urban, Rákos, Koffer – Endál, Herčík, Rouha – Hajný, Machač, Kulhánek. HC Slavia Praha: Málek – Klikorka, Matyáš, Žovinec, Němeček, Hejda, Szathmáry – Mrňa, Žejdl, Simon – Všetečka, Knotek, Brož – Havrda, Kern, Strnad – Pšenička, Poletín, Houška.

Dynamo zavářezlo Slavii již od prvních minut utkání, což byl obraz i celé první půle. Asi největší příležitost si vypracoval Daniel Rákos, na kterého dostal puk Nedbal. Brankář Málek ale vytáhl až neuvěřitelný zákrok lapačkou a stav zůstal jeho zásluhou nezměněný.

Ve druhé třetině se už stav utkání ale měnil. Pardubice dostaly možnost hrát dvojnásobnou přesilovou hru. Zdráhal nabídl puk Kautovi, který s přispěním odrazu od tyče poprvé v zápase skóroval - 1:0. Na straně Slavie ale zavářel domácí obraně Všetečka. Ten si ve třicáté minutě "vychutnal" pardubické obránce, ale jeho šanci zmařil brankář Klouček.

Ve třetí třetině dokázali pražští hokejisté vyrovnat. Slavia dostala možnost přesilové hry. Nikým nehlídaný Tomáš Knotek najel do pásma a střelou přes obránce se trefil pod horní tyč - 1:1. Po zbytek třetí části už diváci žádnou branku neviděli. Utkání dospělo až do samostatných nájezdů, kde nejprvě uspěl Kaut a rozhodující trefu zaznamenal střelou mezi betony Tomáš Urban.

Jan Starý (HC Dynamo Pardubice B): „Jsme opravdu rádi za dva body. Určitě jsme potřebovali nějakou takovou výhru umlátit, ať už v prodloužení, nebo na nájezdy. Samozřejmě by tři body byly super, potřebovali jsme je, aby byl odstup menší, jelikož jsme hráli o šest bodů. Ale jsme rádi, že jsme proti Slavii udělali další malý krůček k tomu, že hra vypadala zase o něco lépe a udělali jsme dva body, které nás mohou nakopnout psychicky. První dvě třetiny jsme odehráli velice dobře, došli jsme si pro fauly, chtělo by to dát ještě víc gólů v přesilovkách. Ale přesilovkovým gólem jsme si pomohli, vedli jsme, pak jsme měli i další šance, ale nepřidali jsme branku. Ve třetí třetině bylo opravdu hodně vidět, že nás nervozita z výsledku sužuje a nebylo to úplně ono, navíc přišlo vyrovnání. Začali jsme lítat, bláznit a pouštěli jsme soupeře do docela nepříjemných šancí, které si připravil. Ale díky Kloudymu, který to odchytal, a klukům, jak to obránili klobouk dolů. Jeden obránce nám musel odstoupit a utáhli jsme to na čtyři až pět beků, takže znovu klobouk dolů před tím, jak ten zápas kluci dohráli. V prodloužení jsme se hodně snažili držet kotouč, nezbavovat se ho, připravit si šanci, ale nevyšlo to. Zaplaťpánbůh, že jsme si v nájezdech druhý bod uhráli. Díky klukům a Kloudymu jsme nájezdy uhráli a máme dva body, což je super.“