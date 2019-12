Dynamo se dostalo do vedení v 6. minutě, kdy po střele Voráčka před brankou dorážel Robert Kousal. Následovaly další šance Pardubic, jenže neskóroval Kusý ani Látal, kterého skvěle vychytal přesouvající se Sedláček.

Ve druhé třetině nejprve snížil Jan Buchtele, ale potom ujel v protiútoku Ondřej Machala a Dynamo znovu vedlo. Sparta ovšem stav otočila. Ještě ve druhé třetině se zblízka prosadil Lukáš Rousek a pak přesnou střelou překonal Kacetla Tomáš Dvořák.

Domácí pak přestáli pětiminutové oslabení po vyloučení Hollanda a ve třetí třetině dokázali vyrovnat. V přesilovce pět na tři se trefil Radoslav Tybor. V pokračující početní výhodě pak zblízka skóroval podruhé v utkání Kousal, což platilo i po trenérské výzvě, kterou zkusila Sparta.

Pardubičtí již neinkasovali, a to ani při šanci Tomáška, kterého vychytal Kacetl. Pražský tým ztratil svou vítěznou sérii, která trvala devět zápasů.

"Máme radost ze tří bodů po vítězství ve třetí třetině, kdy jsme zápas otočili i po dlouhé přesilovce soupeře. V naší situaci to byl parádní zápas od první minuty s vítězným koncem. Hráčům děkuji, bylo to odmakané. Věřím, že jsme potěšili drtivou většinu fanoušků a zvedli jim náladu. V nedělním utkání se taky vyšťavíme, budeme se rvát,“ řekl pardubický trenér Radek Bělohlav.



"Musím Pardubicím pogratulovat k zisku tří bodů, byl to dobrý zápas. Domácí se drželi zápasového plánu a hráli dobře po celých 60 minut. My jsme měli své šance, při dlouhé pětiminutové přesilovce jsme měli možnost přidat další gól, jenže jsme toho nevyužili. Pardubice využily přesilovku pět na tři, pak i další, což rozhodlo,“ uvedl Uwe Krupp, trenér Sparty.





Pardubice – Sparta Praha 4:3

Fakta - branky a nahrávky: 6. Kousal (Voráček, Tybor), 24. Machala (Holland, Harju), 51. Tybor (Kusý), 52. Kousal (Tybor, Mandát) - 23. Buchtele (Pech, Košťálek), 26. Rousek (Smejkal), 35. Dvořák (Smejkal, Rousek).

Rozhodčí: Hejduk, Micka – Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:5, navíc Holland 5 minut a do konce. Využití: 2:0. Diváci: 8307. Třetiny: 1:0, 1:3, 2:0.

HC Dynamo Pardubice: Kacetl – Holland, Eklund, Voráček, Kolář, Ivan, Mikuš – Tybor, Kousal, Mandát – Kindl, Harju, Machala – Látal, Vlach, Kusý – Knotek, Pochobradský, Beran - Poulíček.

HC Sparta Praha: J. Sedláček – T. Dvořák, Jurčina, Kalina, Blain, Polášek, Košťálek, Piskáček – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Smejkal, Tomášek, Rousek – Buchtele, Pech, Forman – Vitouch, V. Růžička, Dvořáček.