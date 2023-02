Třetí vydání regionální bitvy mezi Litomyšlí a Moravskou Třebovou nabídlo svižný hokej hraný nahoru – dolů ve vysokém tempu a s minimem přerušení. Však se přesně v pět hodin začalo a před sedmou byl konec. Početní fanoušci hostů zažili třetí trudný večer, když opět sledovali střeleckou nemohoucnost svého mužstva. Slovan byl i potřetí herně zcela rovnocenným soupeřem, jenže jak bojovat o postup, když ve třech čtvrtfinálových duelech nastřílíte dohromady všehovšudy dva góly… To je neřešitelná úloha. Což neznamená, že by domácí hokejisté rozjeli kdovíjaký brankostroj, do vedení šli ve 38. minutě a nebyla to rozhodně trefa jako z učebnice krásných gólů. Jakub Voříšek se vrhl za kotoučem propadlým do brankoviště společně s třebovskými obránci a procpal ho za brankovou čáru.

HC Litomyšl vs. HC Slovan Moravská Třebová (3. čtvrtfinále), 1. gól domácích.Zdroj: Petr Šilar

Definitivní zlom v zápase nastal v polovině poslední periody, kdy do rozmezí necelé minuty slepili další dvě trefy Vomočil s T. Půlpánem. Litomyšl tím dostala duel i celou sérii pod svoji kontrolu a výsledek ke konci ještě vylepšila. Slovan si kalich střelecké hořkosti dopil do dna a gólman Horáček přispěl k postupovým oslavám vychytaným čistým kontem. „Série byla super, ale nebyla pro nás vůbec jednoduchá. První dva zápasy byly na krev do poslední minuty. Myslím ale, že jsme celkově byli lepším týmem. Pro nás cesta nekončí, chceme dojít co nejdál,“ uvedl spokojený litomyšlský trenér Jakub Bažant.

Českotřebovští Kohouti odvrátili pohromu, která se na ně řítila v podobě bleskového vyřazení. Fanouškům ovšem zase připravili zbytečný zátěžový test nervových soustav. Protože vzhledem k jejich stálé převaze měl být tenhle duel jasně rozhodnutý do poloviny zápasu. Nebyl, protože pohrdli mimo jiné dvěma přesilovkami pět na tři, místo pohody se jejich vedení do druhé přestávky ztenčilo z 3:0 na 3:2 a ve třetí části se hosté hnali za vyrovnáním. Teprve pojistka z hole Ostřanského do prázdné jaroměřské svatyně při power play soupeře vnesla do českotřebovských řad alespoň pro tento večer klid. „V sestavě jsme udělali změny, příležitost dostali silovější hráči. První třetina byla výborná, vyhráli jsme ji o dva góly, ale mohli jsme vstřelit čtyři. Za stavu 3:0 ve druhé části přestalo mužstvo plnit taktické pokyny, bohužel jsme nedokázali proměnit dlouhé přesilové hry pět na tři. Domluva v kabině během druhé přestávky zabrala, ve třetí třetině se výkon týmu opět zvedl,“ oddechl si kouč Kohoutů Jaromír Jindřich.

Série mezi Jaroměří a Českou Třebovou nebude jedinou, která bude ve středu pokračovat čtvrtým utkáním. V měření sil mezi Novým Městem nad Metují a Chrudimí to ale bylo za smírného stavu dopředu jasné. Ve třetím souboji totiž za stavu 1:1 šlo o to, který ze soupeřů si vypracuje pomyslný mečbol. Na stadionu ve Dvoře Králové nad Labem to dokázali domácí borci. Chrudimští sice vyhráli úvodní periodu, ve druhé ale Spartak dvěma slepenými góly stav otočil a výhru nakonec pečetil v čase 59:04 při soupeřově hře bez brankáře.

Nové Město nad Metují vs. Chrudim 4:2Zdroj: Radek Krejsa

Vítěz nadstavbové části Nový Bydžov doma přivítal rivala z Trutnova a zatímco v dlouhodobé fázi sezony s ním dvakrát prohrál, v play off nenechal nikoho na pochybách, kdo že si zajistí postup mezi nejlepší čtyřku. Po úvodních dvou výhrách měl Stadion pod kontrolou také třetí bitvu. V 6. minutě favorita poslal do vedení Procházka, na začátku druhé poloviny duelu zvyšoval na 2:0 Eis. Hosty záhy vrátila do hry přesilovková trefa Smékala, vícekrát ale Trutnov na gólmana Veselého recept nenašel a sedm vteřin před závěrečnou sirénou pojistil novobydžovský postup střelou do prázdné branky Procházka.

Hokejisté Nového Bydžova jsou v semifinále play off krajské ligy. S Trutnovem si poradili v nejkratší možné době (série 3:0)Zdroj: Jaromír Ptáček

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF, 3. zápasy:

HC Litomyšl – HC Slovan Moravská Třebová 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Branky: 38. J. Voříšek (Vomočil), 48. Vomočil (Jakubec, J. Voříšek), 49. T. Půlpán (A. Půlpán, Stoklasa), 58. Barkóci (Jonáš, Zahradník). Rozhodčí: Rulíček, Vepřovský – Říha, Dalecký. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 537. Konečný stav série: 3:0. Litomyšl: Horáček – Švec, Bláha, Bažant, Š. Voříšek, Zahradník, Jonáš, Škvor – Jankovský, Jakubec, J. Voříšek, Stoklasa, A. Půlpán, T. Půlpán, Barkóci, Cink, Vomočil. Moravská Třebová: Peksa – Netolický, Dubovčí, Kuchař, Cekr, Holub, Moučka – Marek, Kavan, Janků, Fibrich, Scheuter, Skopal, Vaňous, Šíp.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Jaroměř 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Branky: 24. Augustin (Jemelka), 11. Semorád (Ostřanský, Hemský), 21. Augustin (Fúzik, Sedlák), 60. Ostřanský (Hemský) – 31. Kašpar (Kocián), 38. Kocián (Kašpar, Bujňák). Rozhodčí: Vrba, Čížek – Landsmann, Topolský. Vyloučení: 4:7, navíc Kotrč (Jaroměř) OK. Bez využití. Diváci: 675. Stav série: 1:2. Česká Třebová: Kraus – Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Hradil, Daněk – Augustin, Pavlovský, Fúzik, Hemský, Semorád, Ostřanský, Plášek, Stolín, Král. Jaroměř: Vích – Voňka, Bujňák, Souček st., Vágner, Kotrč, Krejcar – Holub, Kašpar, Kocián, Brožek, Háze, Vejman, J. Teuber, Záliš, T. Teuber.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Chrudim 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Branky: 26. Reichmann (Šťastný, Zámečník), 28. Lelka (Velinský), 42. Zámečník (Velinský, Šťastný), 60. Černý (Hynek, Bucek) – 11. Dobiáš (Novák, Plch), 52. Novák (Dobiáš, Plch). Rozhodčí: Maštalíř – Figer, Všetečka. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 185. Stav série: 2:1. Nové Město nad Metují: Čáp (50. Biegl) – Franc, Vitebský, Šrenk, Borovec, Dufek, Pohl, Dostál – Zámečník, Reichmann, Černý, Bucek, Hylena, Řehák, Hynek, Lelka, Koudelka, Šťastný, Vanát, Velinský, Prouza. Chrudim: Novotný – Linhart, Pilař, Hejduk, Urban, Hybeš, Hrdlička, Felcman – Jiří Polák, Formánek, Dobiáš, Felcman, Hebek, Novák, Roubal, Cvrček, Hykl, Kostka, Plch, Langr.

Stadion Nový Bydžov – HC Trutnov 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 9. Procházka (Petr, Pilný), 36. Eis (Chára, Bezděk), 60. Procházka – 37. Smékal (Vondráček, Vácha). Rozhodčí: Veinfurter – Rezek, Karlík. Vyloučení: 8:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 246. Konečný stav série: 3:0. Nový Bydžov: Veselý – Matějíček, Novák, Muška, Bezděk, Zmítko, Pilný – Procházka, Hlaváček, Petr, Eis, Postolka, Chára, Jebavý, Němec, Černý, Ladman. Trutnov: Pluháček – Vácha, Junek, T. Křížek, Mostecký, Zákravský, Z. Křížek, Chaloupka – Smékal, Šimoníček, Vondráček, Mach, Janoušek, Chytráček, Oppelt, Vognar, Rada, Bureš, Švadlák.

Další program:

4. zápasy – středa 15. února – 19.00: Chrudim – Nové Město nad Metují, Jaroměř – Česká Třebová.

POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE, 1. kolo:

HC Hlinsko – TJ Orli Lanškroun 8:3 (1:1, 2:0, 5:2). Branky: 12. Karásek (Machač, Kišš), 25. Hudec (Kubal), 34. T. Prachař (Štěpánek), 42. Kišš (Kubal, Karásek), 45. Kišš (Nepokoj), 50. Nepokoj (Hron), 55. Štěpánek (T. Prachař), 59. Kišš (Kubal, Machač) – 4. Gildain (Macháček), 50. Tomeš (Pejcha), 55. Kačerovský (Vogel). Rozhodčí: D. Kolář – Javůrek, P. Kolář. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 91.

Další program:

2. kolo – pátek 17. února – 18.30: Lanškroun – Polička.