Výborný začátek utkání, to je základní předpoklad pro pohodlné vítězství. Dynamu se to podařilo. Ve třetí minutě si našel puk po odrazu od mantinelu Jan Košťálek a nasměroval střelu za záda kladenského gólmana - 1:0. Vzápětí mohl Čerešňák navýšit skóre, ale jeho dělovku Bow vyrazil.

Hosté se rychle oklepali a Melka po úniku překonal Willa - 1:1. Následně ale začala one team show v podobě Pardubic.

Debut jako hrom, dalo by se říct. Ondřej Chabada musel nastoupit místo zraněného Čerešňáka. Jeho premiérový start v letošním ročníku mu vyšel na výbornou. Ihned po nastoupení na led se k němu dostal puk a nechytatelnou dělovkou překonal Bowa - 2:1.

Třetí trefu domácích zapsal v závěru prvního dějství Matýs, který využil své aktivity a po skrumáži úspěšně zakončil - 3:1.

Druhá třetina nebyla příliš diváckému oku lahodící. Jedinou šanci si vypracovali hosté, ale Melka příležitost na druhou trefu v zápase zahodil.

To třetí dějství bylo o něčem jiném už… Hned ve druhé minutě mohl navýšit skóre Říčka, ale nezamířil ideálně mezi betony. To v padesáté minutě se to už podařilo. Košťálek vypálil ránu od modré, kterou sice Bow vyrazil, ale to na hokejku Poulíčka. Ten zvedl puk dostatečně vysoko a navýšil skóre na 4:1.

Rytíři čtyři minuty před koncem utkání využili přesilovou hru, když Melka našel Procházku, který usměrnil bruslí puk za záda Romana Willa - 4:2.

Dynamo nechtělo dovolit, že by se soupeř dotáhl. Nejprve dostal do sítě puk Radil po střele Cienciali. Následně nesobecky vybídl ke vstřelení branky Matýs Roberta Ríčku a ten neodolal, čímž stanovil konečný výsledek 6:2.

HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 6:2

Fakta – branky a nahrávky: 3. Košťálek (Rákos, Rouha), 14. Chabada (J. Kolář, Paulovič), 18. Matýs (Vála, Říčka), 51. Poulíček (Košťálek), 57. Radil (Cienciala), 58. Říčka (Matýs, A. Musil) – 8. Melka (Sotnieks, Kehar), 57. M. Procházka (Melka). Rozhodčí: Kika, Šindel – Komárek, Klouček. Vyloučení: 4:1. Využití: 1:1. Diváci: 8519. Třetiny: 3:1, 0:0, 3:1. HC Dynamo Pardubice: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář, Chabada – Cienciala, R. Kousal, Radil – Paulovič, Poulíček, Koffer – Říčka, A. Musil, Matýs – Rouha, Rákos, Urban. Rytíři Kladno: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Kehar – Bláha, Plekanec, Zikmund – M. Procházka, Filip, Beran – Melka, Indrák, Brodecki – Machač, Babka.