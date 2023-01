Ohlášení nového jména do brankoviště vyvolalo u některých fans na sociálních sítích rozpaky. Poukazují na to, že roli dvojky za neotřesitelným Romanem Willem mohl vykonávat Milan Klouček. Jan Růžička, stejně jako před ním Radim Rulík (i když v jeho případě vyvolalo oznámení přesunu vlnu nadšení), má už nyní u fanoušků jedno plus. Byl součástí týmu, který v loňském ročníku senzačně vyřadil hradeckého rivala jako vítěze základní části extraligy už ve čtvrtfinále.

Kvůli zranění Frodla

Jan Růžička je odchovancem mladoboleslavského hokeje, kde v sezóně 2014/2015 poprvé nakoukl také do extraligy. Následně zamířil do americké juniorské soutěže USHL, odkud se po dvou letech vrátil zpět do Mladé Boleslavi.

Pětadvacetiletý brankář se postupně zařadil mezi nejtalentovanější může s maskou české nejvyšší soutěže. V sezóně 2020/2021 navíc poprvé okusil také reprezentační dres a přispěl v přípravě na mistrovství světa k výhře 4:1 nad Německem.

Dynamo reaguje angažováním nového brankáře na zranění Dominika Frodla, který má zlomenou ruku a není jasné, jestli stihne blížící se play off.

„Jelikož nevíme, kdy bude Frodik moci znovu naskočit, rozhodli jsme se využít možnosti angažovat Honzu Růžičku. Pro play off chceme mít široký kádr na všech postech. Věříme, že do týmu dobře zapadne a pomůže nám,“ komentoval příchod 185 centimetrů vysokého brankáře Dušan Salfický, sportovní ředitel Dynama.

Člověk se pořád učí. Do Pardubic se jdu zase učit, říká s úsměvem Rulík

Gólmanské rošády u rivala

Jan Růžička doplatil na brankářský třesk v týmu Mountfield HK. Přitom do Hradce Králové přišel před touto sezonou. Odchytal sedmnáct zápasů a mizí… Jeho post zaujme pro zbytek aktuálního ročníku devětadvacetiletý Matěj Machovský, jenž předčasně skončil ve finském týmu KalPa. A v příští sezoně počítají na „severu“ s dvojicí Patrik Bartošák – Henri Kiviaho.

„Současná situace ohledně Růži není jednoduchá. Jeho působení v našem klubu se nevyvíjelo podle jeho ani našich představ. Mrzí mě to o to více, že se jedná o charakterního a pracovitého kluka. Situace se však vyvinula tak, že jsme se snažili s ohledem na jeho další kariéru a již podepsanou brankářskou dvojici pro příští sezonu najít určitý kompromis, který by byl dobrý pro všechny strany. Když se objevil klub, který projevil o Honzu zájem minimálně pro zbytek letošního ročníku, zintenzivnili jsme jednání ohledně příchodu brankáře, jenž doplní Henriho Kiviaha. Každopádně chci Honzovi poděkovat za jeho působení v našem klubu a popřát mu hodně štěstí a především zdraví v jeho další hokejové kariéře,“ vzkazuje Aleš Kmoníček, generální manažer Mountfield HK.

A jedna paralela na závěr. Pardubičtí hokejisté získali poslední titul v sezoně 2011/2012. Jedním z jeho strůjců byl Martin Růžička. V tomto ročníku jsou žhavým kandidátem na nejcennější tuzemskou trofej. Mezi tři tyče přivedlo vedení Jana Růžičku. Bude platit stejné spojení?