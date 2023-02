Pojďme nejdřív k samotnému zápasu. Pardubičtí dali zapomenout na domácí nezdar s Vítkovicemi až v průběhu druhé třetiny. Byť jak se to vezme. Dynamo dominovalo už v úvodním dějství. Svěřenci trenéra Rulíka přestříleli Energetiky 13:2, ale na branku si diváci museli počkat až do druhé části.

K vedení zavelel Robert Kousal a ve třetí třetině zapsal i druhou trefu v zápase. Dvakrát se taktéž prosadil Lukáš Sedlák a pátou branku vstřelil bývalý hráč Karlových Varů Tomáš Vondráček. Nutno říct, že k výhře 5:0 přispěl také skvělým výkonem Roman Will, který udržel čisté konto již popáté v sezoně. Hodnocení trenérů nemohlo být tedy jiné než kladné…

„Podali jsme velice dobrý, koncentrovaný výkon. Roman Will byl spolehlivý v brance, všichni hráči podali velice slušný výkon. Myslím, že jsme byli od první do poslední minuty lepší a zaslouženě jsme vyhráli,“ byl potěšený výkonem svých svěřenců asistent trenéra Richard Král.

„Odehráli jsme přesně to, co jsme chtěli. Splnili jsme všechny pokyny a byla z toho taková pěkná výhra. Ukázali jsme naši sílu," doplnil slova svého trenéra brankář Roman Will.

Ten sice v zápase neměl tolik práce, což někdy ale pro gólmana je daleko těžší situace, než kdy je v zápřahu.

"Je to samozřejmě náročné, když na vás nejde vyšší počet střel. Mám určité techniky a snažím se zůstat zahřátý. Na druhou stranu si ale na to nestěžuji. Je to známka toho, že funguje celý tým," dodává Will.

Zdroj: Youtube HC Dynamo Pardubice