KRAJSKÝ HOKEJ: V uplynulém týdnu pokračovala krajská hokejová liga čtyřmi zápasy, když ke třem plánovaným přibyla ještě dohrávka odloženého duelu mezi Kohouty a Orly. Překvapení se tentokrát nekonalo, také Polička, která v předešlém kole šokovala výhrou nad Chocní, tentokrát neměla proti týmu Chrudimi sebemenší naději.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Nejdůležitější bitvu z pohledu vývoje v tabulce sledovalo publikum v Hlinsku. Domácí Horses věděli, že jedině vítězství nad Moravskou Třebovou jim ještě zachová naději na postup do elitní čtyřky a tím na účast v horní nadstavbové skupině spojené s Královéhradeckým krajem. Povedlo se jim to zejména díky dobré defenzivní práci podpořené brankářem Saifrem, jenž umožnil Slovanu jediný gólový zásah. Hosté to za stavu 2:1 zkoušeli v power play, ale výsledkem byla pouze hlinecká pojistka.