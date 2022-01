„Nejsou v lehké situaci. Bojují se Zlínem, kdo se vyhne poslední příčce. Teď mají šest bodů náskok. Každý zápas je pro něj play off. Dokážu se vžít do jejich kůže, protože pár let zpátky, jsme si to tady zažili. Neočekávám od nich pěkný hokej. Může jim totiž pomoct, ale i uškodit každý gól,“ míní pardubický kapitán Patrik Poulíček.

Nic jim nenecháme!

Jeho tým se s Kladnem střetl dvakrát a Dynamo v obou případech zvítězilo. Nicméně až gólem v prodloužení. Náhoda?

„Venkovní zápas jsme neodehráli podle našich představ. Nepřistoupili jsme k němu dobře ale naštěstí jsme skóre vrátili na naší stranu.“

Pardubice si kolo od kola upevňují třetí příčku. Body životně nepotřebují. A tak vzduchem létají spekulace typu: vlastník Dynama má blízko ke kladenskému klubu, třeba tím, že ho finančně podpořil při návratu do extraligy. Oba týmy se potkávaly v barážích. A vždy se udržely Pardubice.

„Určitě jim nic nenecháme. Nevím, jaké jsou vztahy mezi oběma kluby, to je otázka na někoho jiného. Pro nás je to zápas jako každý jiný. Tohle se v žádném stát nemůže a ani nestane,“ dušuje se Poulíček.

Už po domácím výbuchu s Českými Budějovicemi se mezi fanoušky polemizovalo na téma baráž z minulosti.

„To je absolutní nesmysl. Jako v životě, tak i ve sportu se nemusí pokaždé dařit. Podobné spekulace mohu vyvrátit,“ prohlašuje za tým Patrik Poulíček.

„Řeka“ Kladno nezaplaví, kapitán vyvrací drby o družbě a vyjadřuje obdiv k 68

Favorit je daný dopředu, co udělat aby pardubičtí „kreativci“ roli potvrdili?

Musíme k utkání přistoupit stoprocentně zodpovědně. Koncentrovat se od úvodního buly a soupeři dát najevo, kdo je na ledě pánem a kdo chce vyhrát,“ píše návod.

Jenže v posledních čtyřech zápasech Dynamo nevstřelilo otevírací branku.

Musíme to změnit. Bylo by jen naším plusem, kdybychom jim utekli na rozdíl dvou tří gólů. Pak bychom mohli hru lépe kontrolovat. I když se hraje šedesát minut, tak soupeři by to na psychice nepřidalo a naopak nám pomohlo,“ má jasno.

Je to pan hráč

Pro všechny hokejisty jsou zápasy s Kladnem svátkem, protože v modrobílém dresu stále nastupuje legenda českého i světového hokeje Jaromír Jágr. No, nastupuje, minulý zápas proti Olomouci nehrál. To nemění nic na faktu, že za měsíc oslaví padesátku!

Co k tomu dodat: je to pan hráč! V padesáti letech provozovat profesionální sport na takové úrovni. Spousta jeho vrstevníků by mu mohla závidět už jen ten pohyb a tu vitalitu, kterou si udržuje. Nehledě na to, že stále hraje profesionálně hokej.“

A co Patrik Poulíček? Nechce se „Džegrem“ inspirovat?

Do padesáti rozhodně hrát nemíním. Své priority mám postavené také kolem rodinného života a pro mě by to bylo břímě. Doufám, že v těch letech už si budu užívat úplně jiné starosti a rodosti než ty hokejové,“ usmívá se.

Pardubický kapitán už měl několikrát tu čest potkat se se slavnou osmašedesátkou ve vzájemném střetu.

„On je strašně silový hráč. I v těchto letech se mu těžko odebírá puk. Jeho síla je obdivuhodná a to krytí kotouče, přehled a zkušenosti, to se jen tak nevidí. To se jen tak nedá získat, to se musí odehrát. To, co odehrál, přetavil do svých zkušeností. Neskutečné,“ rozplývá se Patrik Poulíček.