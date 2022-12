Utkání se vyvíjelo lépe pro domácí Draky, když po třech minutách vedli. Pardubice nejprve nevyužily přesilovou hru, ale následně zásluhou Kauta srovnaly stav v závěru první části.

Pardubice ve druhé třetině měly hned několik šancí na skórování, ale byli to domácí, kteří udeřili. Šumperk se trefil z ojedinělé příležitosti ve 34. minutě, rychlý protiútok dobře vyřešil individuálně Mácha, který si při stahovačce nejprve počkal na pád obránce a následně až se před ním odkryje část branky, do které poslal kotouč – 2:1.

Dynamo se zvedlo především ve třetí části zápasu, kdy zásluhou Hrádka a Půhoného otočilo stav zápasu. Šumperk ale srovnal zásluhou Hrachovského a dotáhl utkání do prodloužení. V něm druhý bod vystřelil pro domácí mužstvo Žalčík.

Václav Baďouček (HC Dynamo Pardubice): „Měli jsme špatný vstup do utkání, prohrávali jsme 0:1. Poté jsme se zvedli a od druhé třetiny, byť jsme po ní prohrávali 1:2, jsme byli jednoznačně lepší. Ve třetí třetině jsme otočili na 3:2, ale bohužel v závěru nepochopitelné řešení situace v našem obranném pásmu nás nakonec stálo tři body. To je hrozně špatně, protože my musíme být daleko zodpovědnější co se individuálního výkonu týká. Abychom se takto sami o ty body nepřipravovali.“