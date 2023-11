Od začátku se v Mladé Boleslavi hrál svižný hokej a diváci se tak nenudili. Zřejmě největší šanci prvních dvaceti minut si vypracoval Lukáš Sedlák. V úniku ale na Růžičku nevyzrál a skóre se tak neměnilo. Na druhé staně se mohl prosadit Lantoši, ale Will ho vychytal a po první třetině tedy zůstal bezbrankový stav.

Po bezbrankové úvodní části se oba týmy ve druhé již prosadily. Skóre otevřel Lukáš Sedlák, který s největší pravděpodobností tečoval střelu Jana Košťálka. Radost vydržela hostům necelých deset minut. Bruslaři srovnali z přesilové hry, když z pravé strany se prosadil Aaltonen. Svěřenci trenéra Varadi však za krátkou chvíli dostali taktéž možnost přesilové hry. Jako odborník na tuto disciplínu se ukázal opět Robert Říčka, který na levém kruhu dostal nabito od Košťálka a vymetl všechny pavučiny v Růžičkově svatyni. V samotném závěru druhé třetiny mohl srovnat ještě Fořt, ale Will ho vychytal a Dynamo tak do poslední části základní hrací doby šlo za těsného vedení 2:1.

Třetích dvacet minut téměř celou dobu kopírovalo události úvodního dějství. Hokej se hrál nahoru dolů, ale větší šance nebyla k vidění ani na jedné straně. Aktivnější byli domácí, kteří se hnali za vyrovnáním, ale pardubická obrana pozorně bránila těsný náskok.

Dynamo necelé tři minuty před koncem využilo chyby Bruslařů. Robert Kousal vyslal žabičkou do situace dva na jednoho Tomáše Zohornu, který následně před bránou domácích vrátil puk Kousalovi, který se prosadil na 3:1. Boleslav následně zkusila hru bez brankáře, ale ani tato snaha se trenérskému štábu Richarda Krále nevyplatila. Výhru pečetil střelou do prázdné Jan Mandát.

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 33. Aaltonen (Pyrochta) – 24. Košťálek (Sedlák), 34. Říčka (Košťálek), 58. R. Kousal (Zohorna), 59. Mandát. Rozhodčí: Šír, Pilný – Kajínek, Klouček. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 2956. BK Mladá Boleslav: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Gewiese, Jánošík (C), Osburn, Čech, F. Pavlík, Bernad – Skalický, Fořt, Lantoši – Suchý, Järvinen, Aaltonen (A) – Závora, Malát, Šmerha – Dvořáček, O. Roman, Stránský. HC Dynamo Pardubice: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Paulovič – Vondráček.