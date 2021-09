„Bohužel nás dnes zastihla smutná zpráva, že nás navždy opustil Ladislav Lubina. Byl to člověk, který svůj hokejový život spojil s Pardubicemi. Všechny nás tato zpráva zasáhla. Za celý klub chci vyjádřit upřímnou soustrast rodině a přátelům,“ řekl k úmrtí Ladislava Lubiny člen představenstva HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický

Vedle sportovních úspěchů však po sobě Lubina zanechal i černou stopu. V červenci 2008 způsobil u Trotiny na Královéhradecku dopravní nehodu, při níž vjel do protisměru a narazil do protijedoucí dodávky, kterou řídil otec fotbalisty Vratislava Lokvence. Lokvenc starší zahynul a Lubina pak od nehody utekl.. Dne 11. května 2009 byl za tragickou nehodu, útěk od nehody a neposkytnutí pomoci odsouzen na 2 roky podmíněně.

Ještě jako hráč si druhé a třetí místo prožil s Třincem, medaile ale vozil i z akcí s národním týmem. Bronz pomohl vybojovat na OH v Albertville v roce 1992, stejný kov pak na třech světových šampionátech.

Ve věku 54 let zemřel v noci na úterý Ladislav Lubina. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

