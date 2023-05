/FOTOGALERIE/ Další vyrovnané utkání, tentokrát ale se šťastným koncem pro hradecký Mountfield. Ten po třech smolných porážkách konečně zažil, jak chutná výhra ve finále extraligy. Ve čtvrtém mači porazil Třinec na jeho ledě 2:1 po prodloužení, když se o vítěznou branku postaral Radovan Pavlík. Za stavu 1:3 z pohledu východočeského celku se série vrací zpět na soutok Labe a Orlice.

Finále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 22. dubna 2023, Třinec. (střed) Radost Radovan Pavlík z Hradce Králové. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Po opatrném úvodu z obou stran se diváci dočkali šancí až po deseti minutách hry. Nejprve pálil Roman přes obránce, poté přečíslení dva na jednoho zakončoval Vrána. V obou případech si však poradil gólman Machovský.

Hradec zahrozil na začátku 14. minuty. Eberle založil přečíslení dva na jednoho, které zakončoval Smoleňák, Kacetl ale nepříjemnou střelu vytáhl ramenem nad svoji svatyni. Hosté následně přežili oslabení a sami gólově udeřili. Jank po vyhraném vhazování pálil od modré až do sítě za Kacetlem – 0:1.

Oceláři dokázali oplatit stejnou mincí, když na začátku prostřední části prostřelil Machovského také od modré Adámek – 1:1. Ve druhé třetině se roztrhl pytels fauly, na trestné lavici se vystřídalo pět hráčů. Ani jeden z týmů však v početní výhodě skórovat nedokázal. Východočeši si mohli vzít zpět ztracené vedení po přečíslení Eberleho a Wereka, ale Kacetl si poradil se střelou i dorážkou. Pár vteřin před odchodem do šatny udržel v útočném pásmu puk Klíma, naservíroval ho na modrou na Filipa Pavlíka, který pálil, domácí gólman toho moc neviděl, ale se štěstím zasáhl kotouč držadlem hole.Po sedmi minutách třetí třetiny mohl nasměrovat Oceláře k titulu Hudáček, který využil zaváhání hradecké obrany a upaloval si to sám na branku. Machovský se však nenechal rozhodit a blafák skvěle přečetl. Třinec měl i nadále více ze hry.

V 53. minutě pálil z levého kruhu kanonýr Růžička. Poté se ještě do velkých šancí dostali Voženílek a Doudera, ale Machovský si připsal další úspěšné zásahy. Čtvrtý duel tedy muselo rozhodnout prodloužení. Rozhodnutí přišlo bleskově už po 34 vteřinách. Miškář tečoval střelu od modré a s pohotovou dorážkou přispěchal Radovan Pavlík – 1:2.

„Celá série je o proměňování šancí. My jsme se chtěli více tlačit do branky a myslím si, že se nám to dařilo. Důležité bylo, že jsme dali první gól, to každému týmu pomůže,“ řekl po utkání spokojený kouč Hradce Tomáš Martinec. Mountfield dokázal uspět a finále vrací zpět do města pod Bílou věž. Pátý duel série se tam bude hrát ve středu 26. dubna od 17 hodin.

4. zápas: Třinec – Mountfield HK 1:2 PP

Fakta – branky a nahrávky: 25. Adámek (Hudáček, Voženílek) – 19. Jank (Jergl), 61. R. Pavlík (Miškář, Jank). Rozhodčí: Hribik, Šír – Jiří Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Třetiny: 0:1, 1:0, 0:0 – 0:1. Stav série: 3:1.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Čukste, Kaňák, Adámek, Doudera, Zahradníček – Růžička, Marcinko, Chmielewski – Kurovský, Roman, Dravecký – Daňo, Voženílek, Nestrašil – Hrňa, Vrána, Hudáček. Trenér: Moták.

Mountfield Hradec Králové: Machovský – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandić, Marcel – Zachar, Miškář, R. Pavlík – Jergl, Lalancette, Perret – Werek, Klíma, Okuliar – Smoleňák, Lev, Eberle. Trenér: Martinec.