Pardubičtí dlouho vedli 1:0, ale těsný náskok do konce zápasu neudrželi. A bojovný zápas pak gradoval v dlouhém prodloužení.

"Podali jsme velice dobrý výkon, byli jsme celý zápas lepší, ale neproměnili jsme šance. To, co nám tam padalo ve druhém zápase, to se dnes nedařilo," řekl pardubický trenér Richard Král.

Hosté měli šance už v první třetině, ale ani střely Pochobradského či Kousala gólem neskončily. Na začátku druhé třetiny se Pardubičtí ubránili v oslabení a později při své přesilovce udeřili. Po půlminutě našel Blümel před brankou Patrika Poulíčka, jenž vstřelil první gól zápasu.

Domácí odpověděli v době, kdy do konce základní hrací doby zbývaly dvě minuty. Krátce po vypršení karlovarské přesilovky usměrnil Martin Kohout přihrávku Fleka a vyrovnal.

Další momenty následovaly v prodloužení. Z gólu už se málem radoval pardubický Ďaloga, ale puk v brance neskončil. Na druhé straně ujel Kohout, ale Kloučka nepřekonal. Oba tým hrály přesilovku, jenže ani další šance Dynamo nevyužilo.

Klíčový moment nastal v čase 77:21. Brankář Klouček zastavil puk, domácí útočník Kohout ho stáhl rukavicí ze hřbetu lapačky a nasměroval do branky. Ten potom v nepřehledné situaci skončil v pardubické síti.

Gól uznal nejprve videorozhodčí. Pardubická střídačka ještě využila trenérskou výzvu, ale hlavní rozhodčí po dlouhém zkoumání situace rozhodnutí nezměnili.

"Pro nás bylo dobré, že jsme celou sezonu ve třetích třetinách dokázali otáčet výsledky. I když jsme prohrávali 0:2 na zápasy a 0:1, tak jsme věřili. Myslím si, že jsme ve třetí části Dynamo přišpendlili k jejich bráně a vyrovnání si zasloužili. Prodloužení už bylo jen o štěstí," uvedl Martin Pešout, trenér Karlových Varů.

Energie vyhrála v prodloužení, v neděli od 15 hodin se bude hrát v Karlových Varech čtvrtý zápas série.

Karlovy Vary - Pardubice 2:1 v prodloužení

Fakta - branky a nahrávky: 58. Kohout (Flek, Rachůnek), 78. Kohout (Rachůnek) - 25. Poulíček (Blümel, Paulovič). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý – Pešek, Malý. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Bez diváků. Třetiny: 0:0, 0:1, 1:0 – 1:0. Stav série: 1:2.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný – Weinhold, Šenkeřík, Kowalczyk, D. Mikyska, Zábranský, Pulpán, Klejna – T. Rachůnek, Hladonik, Flek – Vondráček, Skuhravý, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, T. Mikúš, Šik.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Nakládal, Vála, Ďaloga, Mikuš, Hrádek, Kolář, Bučko – Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, Zohorna, Kousal – Rohlík, Roman, Horký – Kosticyn, Kratochvil, Pochobradský.

Další výsledky předkola play off - sobotní 3. zápasy: Brno - Vítkovice 2:1 pp (stav série: 1:2), Olomouc - Plzeň 2:1 (konečný stav série: 3:0), Litvínov - Hradec Králové 1:5 (konečný stav série: 0:3).