Dynamo Pardubice B prožilo sezonu plnou obratů, která vyvrcholila historickým postupem do play off Chance ligy. Přes počáteční potíže a trenérskou výměnu se tým pod vedením Tomáše Jirků dokázal zvednout a ukázal svou sílu.

Hokejisté Dynama B zakončili sezonu v osmifinále play off Chance ligy. | Foto: FB/ HC Dynamo Pardubice B

Jako na horské dráze. Tak by se člověk s odstupem času mohl dívat na výkony rezervního týmu Dynama. Pardubice v této sezoně opět předváděly své hokejové umění na Zimním stadionu v Chrudimi a nutno říct, že opět se jim podařilo zachránit. Ještě s větší slávou však můžeme říct, že se svěřencům trenéra Tomáše Jirků podařilo proklouznout do osmifinále play off Chance ligy. Tam sice skončili na týmu z Přerova. Jedno je však jisté. Pro Dynamo B se jednalo o druhou sezonu mezi prvoligovou elitou a zatím také nejúspěšnější ročník.

Začátek sezony ale upřímně nevypovídal o tom, že by se Dynamu mělo dařit. Tým v té době vedl Richard Král, který v předešlém ročníku byl jedním ze strůjců záchrany. Jeho svěřencům se ale v prvních deseti utkáních vůbec nedařilo, jelikož dokázali zvítězit pouze dvakrát.

Po týdnech utrpení však přišla série, ve kterých Pardubičtí dokázali vítězit a tabulkou se postupně posouvali nahoru. Vše došlo až do fáze, kdy hlavní trenér Richard Král dostal laso z trápící se extraligové Mladé Boleslavi a Dynamo B rázem bylo bez hlavního lodivoda. Vedení klubu přišlo možná sice s riskantním řešením, ale nutno říct, že velice odvážným a po sezoně lze konstatovat, že i úspěšným.

Týmu se chopil dvaatřicetiletý kouč Tomáš Jirků, který přišel z Vrchlabí a hned v prvním zápase dokázal zaskočit dosavadní druhý tým soutěže ze Vsetína. Tým pod jeho vedením šlapal a vše nasvědčovalo, že se bude jednat o poklidný ročník.

Vše se změnilo až 2. prosince, kdy Dynamo prohrálo s Prostějovem a následně se Béčko trápilo dalších jedenáct utkání, během kterých dokázalo zvítězit pouze jednou.

Odsouzení k boji o záchranu se však nekonalo. Pardubice se ke konci ročníku zvedly a dokonce v hektickém závěru základní části si vybojovaly historicky první účast v play off. V něm se utkaly s Přerovem, který sice v domácím prostředí sfoukly 4:0, ale následně dvakrát prohrály na půdě soupeře a se sezonou se tak rozloučily v osmifinále.