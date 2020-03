KRAJSKÝ HOKEJ: První zápas ztratili, ale další tři v řadě vyhráli a stanuli ve finále pohárové soutěže. Řeč je o světelských Sklářích, kteří na svém kluzišti v úterním večeru udolali hlinecké Horses a těší se na finálové zápolení proti českotřebovským Kohoutům. Ti ve třech utkáních přemohli Litomyšl.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Oba fináloví rivalové by se samozřejmě raději viděli úplně někde jinde, nicméně když pro ně sezona vzala takový vývoj, bylo by jim jistě milejší zakončit ji s trofejí v rukou, byť je to cena „útěchy“.