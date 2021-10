Roli favorita naplnila také Litomyšl, lanškrounští Orli jí však kladli tuhý odpor, který zlomily dvě slepené branky po 50. minutě. „Věděli jsme, že Lanškroun neměl dobré dva předchozí zápasy, takže jsme ho trochu podcenili, i když jsme si dávali pozor. Pravdou je, že se nám moc nevedlo, nedařily se přihrávky, nešly nohy, ještě se na ledě trochu hledáme. Přesilovky, to je hrůza, ale je začátek sezony, natrénujeme je a věřím, že nám to tam začne padat,“ vyjádřil se litomyšlský brankář Kamil Nimmerrichter, jenž v minulosti hájil v krajské lize také lanškrounské barvy.

Moravská Třebová zvítězila i ve svém druhém duelu dvouciferným skóre, zajímavé přitom je, že stav 11:1 svítil na ukazateli v čase 36:03 a do konce se nezměnil. Což svědčí o tom, že za dávno rozhodnutého stavu se opravdu nikdo nikam nehnal… Pěti brankami se zaskvěl třebovský ostrstřelec Tomáš Berčák.

Ke skalpu Kohoutů nakročili čtyřmi góly ve druhé třetině, soupeř dotahoval marně. Přiblížil se sice na rozdíl jediné branky (5:4), ale to bylo z jeho strany všechno, domácí hokejisté zavčasu vycítili nebezpečí, přidali šestou trefu a dovedli zápas k úspěchu.

HC Litomyšl vs. TJ Orli Lanškroun. | Foto: Petr Šilar

KRAJSKÝ HOKEJ: Třetí zápas a třetí výhra, chrudimským hokejistům nástup do nového ročníku krajské hokejové ligy vyšel skvěle. Nejprve přehráli papírově slabší celky z Poličky a Lanškrouna, ovšem zdolat silnou Českou Třebovou, to je výsledek z jiného soudku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.