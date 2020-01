V jeho barvách opět zazářila elitní útočná eskadra a především neudržitelná dvojice Augustin – Pavlovský, která se postarala o čtyři z pěti moravskotřebovských tref. Kohouti se sice sebrali z nepovedeného začátku (0:2) a vývoj utkání otočili, jenže svoje těsné vedení (3:2, 4:3) nedokázali udržet a po šedesáti minutách svítilo na ukazateli smírné skóre. Nastavenou pětiminutovku rozsekl po rychlém výpadu Augustin a domácí pouze žehrali na velké množství zahozených šancí.

„Soupeř má dva útočníky, kteří by měli hrát minimálně druhou ligu. Při vší úctě k jejich umění jsme se však o dva body připravili sami. Problémem bylo, že naši útočníci se až příliš často snaží o efektní zakončení, které však není efektivní,“ shrnul atraktivní souboj odehraný před početnou diváckou kulisou manažer Kohoutů Vladimír Vaněk.

Novoroční kanonádu rozpoutali na svém ledě choceňští hokejisté, kteří sice po první třetině prohrávali, ale ve druhé a třetí protivníka z Hlinska doslova převálcovali. Byl z toho dokonce dvouciferný příděl, což se v zápase dvou mužstev, která bojují o horní čtyřku, určitě nečekalo. Hosté ale nenašli způsob, jak valící se gólovou lavinu zastavit.



Teprve ve třetím vzájemném duelu v sezoně uhrála Litomyšl plný počet bodů proti lanškrounským Orlům. Bylo to zcela přesvědčivým stylem, domácí sice skórovali jako první, ale v dalším průběhu se hrálo pod kontrolou hostů. Ti se dočkali zisku na cizím kluzišti teprve podruhé od začátku soutěže, naposledy se jim to povedlo 6. října.

Druhá dvacetiminutovka byla zlomová pro vývoj střetnutí v Chrudimi. Podle not domácích se začalo hrát poté, co obránce Klement dvěma projektily od modré čáry překonal chotěbořského gólmana Kulicha. Hosté následně dostali jedinečnou příležitost vrátit se do utkání, jenže s dlouhou dvojnásobnou přesilovkou si neporadili dobře. Naopak ještě do konce této části hry navyšoval Cvrček chrudimský náskok na 4:1 a domácí si už zápas pohlídali. Díky tomu se ve vyrovnaném pořadí vyšvihli na druhý flek.

KL PARDUBICKA, 22. kolo:

HC Chrudim – HC Chotěboř 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Branky: 13. Machač (Haltuch, O. Polák), 22. Klement (Jiří Polák, Plch), 25. Klement (Karásek, O. Polák), 40. David Cvrček (Koreček, Novák), 57. Plch (Jiří Polák) – 3. Březina (Jakub Hospodka), 46. Pecen (Jan Hospodka). Rozhodčí: Veselý – Pošvář, Louda. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 339.



Chrudim: Dominik Cvrček – Machač, Kalous, Burkoň, Urban, Klement, Pilař, Budínský – Kišš, Jiří Polák, O. Polák, Karásek, Koreček, Novák, David Cvrček, Štěpánek, Novotný, Jan Polák, Haltuch, Plch. Chotěboř: Kulich – Lacina, Jaroš, Klofáč, Suchý, Mendl, Jakub Ludvík, Kopecký, Musílek – Mašek, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Jaroslav Ludvík, Pecen, Březina, Jan Hospodka, Jakub Hospodka.

HC Spartak Choceň – HC Hlinsko 11:1 (0:1, 5:0, 6:0)

Branky: 21. P. Prachař (Martinec, Knytl), 26. P. Prachař (Škvor, L. Pilař), 27. M. Pilař (Lichtag), 29. M. Pilař (Javůrek, Rudy), 33. L. Pilař (Knytl), 41. Martinec (Škvor, Krejza), 42. Černý (Lichtag), 46. Krejza (L. Pilař, Štefka), 54. Martinec (P. Prachař), 54. P. Prachař (Šeda, Martinec), 58. L. Pilař (Rudy, Škvor) – 9. Homola (Hron). Rozhodčí: Vrba – Štěrba, Kopecký. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0. Diváci: 464.



Choceň: Koutský – Šeda, Novák, Škvor, Rudy, Pazdera, Javůrek – Knytl, Martinec, P. Prachař, Štefka, L. Pilař, Krejza, M. Pilař, Lichtag, Turčáni, Černý. Hlinsko: Gregor (27. Peřina) – Lenoch, Sobotka, M. Hudec, Beneš, T. Hudec – Zdražil, Homola, Hron, Pazourek, Chvojka, Janoušek, Králíček, Dítě, Skotar, Vlček, Nečas.

TJ Orli Lanškroun – HC Litomyšl 2:9 (1:3, 1:4, 0:2)

Branky: 4. Markl (Pražák, Pejcha), 35. Holub (Malý) – 9. Drobný (Navrátil, Mečiar), 14. Šíp (Blecha, Urban), 19. Ostřanský (Drobný, Vomočil), 24. Mečiar (Urban), 27. Drobný (Mečiar, Křesťan), 32. Ostřanský (Mečiar, Navrátil), 33. Křesťan (Barkóci), 49. Ostřanský, 59. Dvořák (Hejtmánek, Cink). Rozhodčí: Rulíček – Kolář, Javůrek. Vyloučení: 4:5, navíc Nastoupil (LAN) 10 min. OT. Využití: 1:3. V oslabení: 0:2. Diváci: 90.



Lanškroun: Kaplan (33. Šolc) – Pražák, Boruch, Štěpánek, Macháček, Kužílek – Marek, Janík, Čada, Holub, Řehák, Pejcha, Marek, Nastoupil, Preisner, Malý, Doležal. Litomyšl: Klička – Mečiar, Navrátil, Švec, Jankovský, Dvořák, Vacek – Barkóci, Křesťan, Hejtmánek, Drobný, Vomočil, Ostřanský, Šíp, Urban, Blecha, Skoumal, Cink.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Slovan Moravská Třebová 4:5 PP (2:2, 1:0, 1:2 – 0:1)

Branky: 14. T. Prachař (Poul, Korhoň), 20. Křečan (Filip, Plášek), 29. Hemský (Fúzik), 54. Vaňo (T. Prachař, Fúzik) – 7. Pavlovský (Augustin, Čikl), 8. Cach (Marek), 49. Pavlovský (Augustin, Čikl), 55. Augustin (Pavlovský), 64. Augustin. Rozhodčí: Čížek – Padevět, Mikula. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváci: 643.



Česká Třebová: Nimmerrichter – Holík, Žouželka, Poul, Jemelka, Pažourek, Pražák, Hrubý – Plášek, Filip, Křečan, Král, T. Prachař, Korhoň, Hemský, Fúzik, Veverka, Pirkl, Velinský, Vaňo. Moravská Třebová: Turek – Rajnoha, Blaháček, Hradil, Janků, Adolf, Hučík – Augustin, Čikl, Pavlovský, Langr, Kobza, Faltus, Řehulka, Marek, Cach.

Pořadí:

1. Česká Třebová (43), 2. Chrudim (38), 3. Moravská Třebová (37), 4. Choceň (37), 5. Hlinsko (36), 6. Litomyšl (27), 7. Světlá nad Sázavou (22), 8. Chotěboř (19), 9. Lanškroun (5).

Příští program:

23. kolo, neděle 12. ledna, 17:00: Moravská Třebová – Chrudim, Světlá nad Sázavou – Choceň, Chotěboř – Lanškroun. 17:30: Hlinsko – Česká Třebová.