Den D! Hradec Králové se na dva dny stává hokejovou Mekkou v zemi. Startuje finálová série o mistra extraligy, ve které Východočeši vyzvou hegemona posledních sezon Třinec. První dva duely se hrají ve městě pod Bílou věží dnes a zítra (v obou případech od 17 hodin).

Hradecká euforie v Ostravě (Radek Smoleňák úplně vlevo). Bude se něco podobného opakovat i ve finále proti Třinci? | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Hradec sbírá úspěchy postupně. Před deseti lety se zde začala hrát extraliga. Poté Mountfield prorazil v Evropě, když se probojoval do finále Ligy mistrů. Loni bral Prezidentský pohár pro nejlepší tým základní části. Letos se poprvé v historii klubu prodral do extraligového finále!

„Tohle je to, proč jsem sem před několika roky přišel, protože jsem doufal, že si o něco takového zahrajeme. Jsem rád, že se nám to podařilo a že jsme ve finále,“ říká hradecký kapitán Radek Smoleňák. Zkušený forvard ve městě na soutoku Labe a Orlice kroutí už šestou sezonu. Že by jeho tým proti supersilnému Třinci měl hrát druhé housle, to rozhodně ne.

Mountfield HK je poprvé ve finále. Co o hradeckém hokeji víte? Zkuste kvíz

„Pořád nás čeká hodně práce, abychom mohli říct, že jsme spokojení. Samozřejmě, finále je hezká věc, je to úspěch pro celé město, ale tím, že jsme tak blízko, doufám, že to nějak zvládneme,“ přeje si Smoleňák.

Podle něj se souboje proti Třinci budou hodně podobat semifinále s Vítkovicemi. To bylo nesmírně vyrovnané. Hned pět zápasů ze sedmi došlo až do prodloužení. „Bude to plus mínus stejné jako s Vítkovicemi. Čekám dlouhý a urputný boj. Oni mají ohromné zkušenosti s takovými zápasy, protože těch finále odehráli spoustu za poslední roky, my jsme v tomhle nováčci,“ upozorňuje na hlavní výhodu Ocelářů a dodává: „V uvozovkách to bude takové finálové učení se za pochodu, ale věřím naší touze a chtíči. Určitě ze sebe vydáme maximu.“

TOVÁRNA NA ÚSPĚCHY

Třinec v posledních letech kraluje českému hokeji. Jakoby měl patent na play off. Minulý rok dokončil zlatý hattrick, když ovládl tři extraligové ročníky po sobě. Na lavičce sice skončil úspěšný kouč Václav Varaďa, ale zkušený tým ukazuje kvalitu i pod Zdeňkem Motákem. Oceláři skončili po základní části až šestí, ale v předkole vyřadili Litvínov a poté pokořili i dva největší favority na titul. Ve čtvrtfinále pražskou Spartu a v semifinále pardubické Dynamo.

Zdroj: Deník

Tým táhne specialista na play off – gólman Ondřej Kacetl, který stojí za nepropustnou obranou a obrovská kvalita nechybí ani v útoku. „V Třinci je těch kluků víc. Lepí to Růžovi (Martin Růžička), pak tam mají Marka Daňa a další. Ten tým je dobře poskládaný. Kdykoliv jsme je v základní části porazili, tak to bylo o tom, že to sedlo naprosto všem. Teď musíme najít úplně stejnou cestu, aby nám nevypadlo pár kluků z formy. Potřebujeme všechny, abychom je porazili,“ burcuje Smoleňák.

VYPRODÁNO!

Už teď je však jisté, že Hradec ožívá hokejem. Takový úspěch se nemusí dlouho opakovat. Kromě fanoušků, kteří vyprodali rychlostí blesku úvodní dva domácí zápasy, jsou v očekávání i samotní hráči. „Těším se a moc. V nějakých rozhovorech jsem už říkal, že bych chtěl zažít euforii města, jako když jsme tu hráli finále Ligy mistrů, kdy lidi stáli na zábradlích a žili tím. Myslím, že tohle to ještě předčí. Už možná předčilo. Lidi nás zastavují, ptají se, zápasy už vyprodali, bude to super,“ uzavřel Smoleňák.

Sportovní svátek pro celé východní Čechy je tu. Kdo nad hlavu zvedne mistrovský titul, se rozhodne nejpozději 30. dubna, hotovo ale může být mnohem dřív.

VIDEO: Hradecká euforie! Radost, únava i noční překvapení od fanoušků

Hrdina Okuliar poslal Hradec do finále: Celý klub si to zaslouží