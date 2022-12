Výsledkově i herně se zvedají českotřebovští Kohouti, kteří vybojovali vítězství v Nové Pace, což se v tomto ročníku ještě nikomu nepovedlo. Velmi dobře rozehraný zápas si zkomplikovali inkasovanou brankou na 2:3 v čase 39:49, ale ve třetí části se jim povedlo znovu odskočit na rozdíl dvou gólů. Finiš nebyl pro slabé povahy, domácí ještě jednou snížili necelou minutu před koncem v přesilovce vylepšené odvoláním brankáře, vzápětí šel na trestnou lavici hostující Sedlák (59:39), ale vítězství si Kohouti zkušeně nenechali sebrat. „Myslím, že jsme předvedli velmi dobrý výkon. Vybojovat tři body na ledě Nové Paky, to je cenný úspěch. Naše hra se pomalu zvedá, to je pozitivní,“ uvedl trenér Jaromír Jindřich. Výborný počin má za sebou rovněž Chrudim, která vyloupila Nový Bydžov a výsledek podpořil gólman Matoušek vychytaným čistým kontem, což je na ledě silného soupeře obzvláště hodnotný počin.

Chrudimští hokejisté na ledě Nového Bydžova neinkasovali a berou výhru 4:0.Zdroj: Petr Čepek

Ve skupině B nadále dominuje choceňský Spartak, pro který byl duel s posledním Opočnem příležitostí, jak si vylepšit statistiky produktivity. Třetí výhra v řadě potěšila fanoušky lanškrounských Orlů, v souboji s Náchodem měl jejich tým po většinu času navrch a svoji převahu zúročil ve třetí třetině, kdy od stavu 3:2 třemi zásahy zápas s konečnou platností zlomil ve svůj prospěch. Naopak hlinečtí Horses se po výtečném startu do nadstavby trochu „zadrhli“ a ani v duelu s nevyzpytatelným Trutnovem jim bodová pšenka nevykvetla. Na straně protivníka byla vyšší produktivita, domácí se proti jeho dobře organizované obraně jen těžko prosazovali. V Poličce vidělo publikum jen o něco málo více než třicet minut hokeje. Za jasného vedení hostů z Třebechovic (1:6) se zranil domácí gólman Klička a nemohl dále pokračovat, náhradníka Spartak neměl k dispozici a nikdo z hráčů se do gólmanské výstroje nepřevlékl, takže utkání bylo předčasně ukončeno. O jeho osudu rozhodne řídící komise, nicméně na oficiálním webu krajského hokejového svazu je zapsán a do tabulky započítán výsledek 1:6 jako platný.

SKUPINA A, 6. kolo, dohrávka:

HC Chrudim – HC Litomyšl 3:4 SN (1:0, 1:3, 1:0 – 0:0, 0:1). Branky: 1. Cvrček (Polák, Kostka), 29. Plch (Linhart), 57. Novák (Langr) – 22. Švec (A. Půlpán), 30. Jakubec (J. Voříšek, Bažant), 32. A. Půlpán (Jankovský), rozhodující nájezd Jakubec. Rozhodčí: Čížek – Schaffer, Pošvář. Vyloučení: 9:14, navíc Hrdlička 5 min. + OK – Stoklasa 5 min. + OK, Jonáš 10 min. OT. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 105.

7. kolo:

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Litomyšl 4:9 (1:4, 3:3, 0:2). Branky: 15. Bucek (Hynek), 25. Reichmann (Šťastný, Franc), 26. Vanát (Šrenk, Lelka), 27. Bucek (Veselý) – 4. Cink, 7. J. Voříšek (Edl), 9. Barkóci (Švec), 10. A. Půlpán (J. Voříšek, Škvor), 29. Stoklasa (T. Jakubec, Švec), 34. A. Půlpán, 37. Bažant (Škvor, Stoklasa), 50. Jakubec (Bláha), 56. Švec (Bažant). Rozhodčí: Machač – Horák, Vodička. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 105.

BK Nová Paka – HC Kohouti Česká Třebová 3:4 (1:1, 1:2, 1:1). Branky: 4. Nevyhoštěný (Hric, Horyna), 40. Hnik (Dvořák, Suvorov), 60. Kotyza (Leder, Hnik) – 3. Augustin (Pavlovský, Filip), 23. Daněk (Veverka), 32. Augustin (Sedlák), 52. Pavlovský (Hradil). Rozhodčí: Petr – Boček, Nedvěd. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Diváci: 238.

Stadion Nový Bydžov – HC Chrudim 0:4 (0:1, 0:0, 0:3). Branky: 13. Hykl, 44. Kostka (Novák, Plch), 55. Kostka (Linhart, Hebek), 56. Langr (Linhart). Rozhodčí: Veinfurter – Paštika, Šesták. Vyloučení: 7:6, navíc Němec – Hykl, Hybeš všichni 5 min. + OK. Využití: 0:1. Diváci: 120.

HC Jaroměř – HC Slovan Moravská Třebová 4:5 SN (1:3, 2:1, 1:0 – 0:0, 0:1). Branky: 15. Záliš (J. Teuber, Vágner), 24. Záliš (Háze, Bujňák), 28. Vágner (J. Teuber, Voňka), 51. Mišinec (Bujňák) – 8. Marek (Horký, Fibrich), 11. Palička (Cach, Moučka), 17. Scheuter (Skopal, Kavan), 32. Cach (Vaňous), rozhodující nájezd Pírek. Rozhodčí: Figer – Karlík, Rezek. Vyloučení: 5:5. Využití: 3:0. Diváci: 103.

Pořadí:

1. Litomyšl (16 bodů), 2. Nové Město nad Metují (14), 3. Nová Paka (11), 4. Nový Bydžov (11), 5. Chrudim (11), 6. Česká Třebová (8), 7. Jaroměř (7), 8. Moravská Třebová (6).

Další program:

9. kolo, středa 14. prosince, 18.00: Nový Bydžov – Nové Město, 18.30: Litomyšl – Česká Třebová, 19.00: Jaroměř – Nová Paka, Chrudim – Moravská Třebová.

SKUPINA B, 3. kolo, dohrávka:

HC Spartak Polička – HC Opočno 7:2 (0:0, 4:2, 3:0). Branky: 28. Tobiáš (Prokopec, Máša), 32. Tobiáš (Zobač, Nunvář), 34. Martinů (Nunvář, Macek), 38. Boštík (Vondra, Malenovský), 46. Vondra (Elis, Pazourek), 59. Tobiáš (Šerejch, Krajíček), 60. Zobač (Máša) – 26. Dudadík (TS), 29. Pánek (Dudadík, Veselý). Rozhodčí: Rulíček – Říha, Dalecký. Vyloučení: 4:8. Využití: 2:0. Diváci: 73.

7. kolo:

HC Spartak Choceň – HC Opočno 13:3 (6:1, 4:0, 3:2). Branky: 3. P. Prachař (Lichtág), 6. Pazdera (L. Pilař), 9. P. Prachař (L. Pilař), 15. Krejza (M. Půlpán), 17. M. Půlpán (Krejza), 20. M. Půlpán (M. Novák), 29. Lichtág (P. Prachař, L. Pilař), 31. Knytl (Krejza), 32. Krejza (M. Půlpán), 35. M. Půlpán (Novotný), 42. Knytl (L. Pilař), 44. Krejza (Novotný), 49. L. Pilař (P. Prachař, Kalous) – 11. Koudelka (Podzimek), 50. Mervart (Pánek), 55. Srpek. Rozhodčí: Veselý – Najman, Pešková. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Diváci: 236.

TJ Orli Lanškroun – HC Náchod 6:2 (2:1, 1:0, 3:1). Branky: 4. Janík (Drlík, Dvořák), 12. Vogel (Macháček), 40. Vogel (Macháček, Šembera), 47. Janík (Kačerovský, Šembera), 49. Dvořák (Drlík), 60. Markl (Šlezingr, Nimmerrichter) – 11. Havrda (Bořuta, Novák), 43. Štěpán (Lelek, Havrda). Rozhodčí: Rulíček – Říha, Dalecký. Vyloučení: 8:7. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 80.

HC Hlinsko – HC Trutnov 2:4 (0:1, 1:3, 1:0). Branky: 27. Machač (Hudec), 44. Karásek (Machač, Štěpánek) – 11. Šimoníček (Vondráček, Smékal), 23. Vondráček (Janoušek, Mach), 28. Vondráček (Vácha), 40. Smékal (Šimoníček). Rozhodčí: Pilný – Švejda, Teplý. Vyloučení: 3:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 87.

HC Spartak Polička – SK Třebechovice pod Orebem 1:6 (0:1, 1:5) a nedohráno. Branky: 21. Nečas – 20. Netušil (Menyhárt), 22. Javůrek (Kellner, Sajdl), 23. Wolf (T. Drašnar), 23. Netušil (Mlateček, Vaněk), 25. Jušta (T. Drašnar, Kostka), 32. Kostka (Wolf, Sajdl). Rozhodčí: Vrba – Kalus, Kalina. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Diváci: 115.

Pořadí:

1. Choceň (18 bodů), 2. Třebechovice pod Orebem (15), 3. Trutnov (15), 4. Hlinsko (12), 5. Lanškroun (12), 6. Náchod (6), 7. Polička (6), 8. Opočno (0).

Další program:

9. kolo, středa 14. prosince, 18.00: Opočno – Trutnov, Náchod – Třebechovice, 18.30: Polička – Hlinsko, 19.00: Lanškroun – Choceň.