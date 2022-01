V polovině střetnutí vedlo Dynamo 2:1. Bílí Tygři deset minut před koncem skóre otočili. Hosté stačili vyrovnat. Domácí v samotném závěru špatně vystřídali a Robert Kousal se trefil dvanáct vteřin před klaksonem.

Zápas číslo 2: Pardubice – Liberec 2:3 po prodloužení

V enteria areně se konala velká sláva. Pardubičtí hokejisté vzdávali hold složkám Integrovaného záchranného systému. Domácí fanoušci pak sami potřebovali lékařskou pomoc poté, co jejich miláčci neuhasili požár. V tomto případě sedm vteřin před koncem základní hrací doby. A dvaadvacet vteřin před koncem prodloužení sestřelil pro Liberec bod navíc Tomáš Filippi.

Zápas číslo 3: Liberec – Pardubice 3:4 po prodloužení

Všechny tři třetiny měly totožný scénář. Bílí Tygři v nich vedli brankou v první desetiminutovce. No a hosté v té druhé polovině jednotlivých period manko smazali. Naposledy dvaatřicet vteřin před závěrečnou sirénou. Bod pro Dynamo parádní ránou sundal Juraj Mikuš.

Pardubický hrdina Juraj Mikuš.Zdroj: Ladislav Adámek/HC Dynamo Pardubic

„Třikrát jsme se dokázali vrátit zpět, když jsme věřili do posledního okamžiku, že vyrovnáme. Dělba bodů po šedesáti minutách byla spravedlivá, hodnotil utkání pardubický hrdina Juraj Mikuš, který okomentoval také svoji trefu: „Snažil jsem se to dostat na bránu a měli jsme tam hráče, kteří clonili. Díky bohu, že to tam padlo.“

Hosté ožili a hned v první minutě jim zajistil bonusový bod kanadský čarostřelec Anthony Camara.

Fanoušci se už nyní těší na magické datum 22.02. 2022. A kdyby i počtvrté zafungovalo kouzlo poslední minuty, tak to už by byla skutečná rarita.