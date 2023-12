Jestli se někdo v Tipsport extralize může nazvat srdcařem, tak je to Patrik Poulíček. Pardubický útočník zažil na východě Čech doby, ve kterých bojoval o holé přežití i v současnosti titulové snahy. Odměnou je pro bývalého kapitána Dynama nová smlouva. Tu Poulíček podepsal do roku 2027!

Dynamo si pojistilo Patrika Poulíčka do roku 2027. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Patrik Poulíček se v Dynamu pohybuje již od mládežnických let. Začátky mezi dospělými neměl jednoduché a musel se nejprve vyhrát v nižších soutěžích, to se mu ale podařilo a brzy zamířil do hlavního týmu Pardubic. Tam se postupně vypracoval v jednoho z největších lídrů.

Jak již bylo zmíněno, tak tento pardubický útočník zažil doby, kdy musel bojovat s klubem o přežití v Tipsport extralize. Zároveň se ale v posledních sezonách stal kapitánem a stal se jedním z lídrů nové doby Dynama, ve kterých bojuje o nejvyšší příčky.

„Patrik v posledních letech neodmyslitelně patří k Dynamu. Stal se jedním ze základních stavebních kamenů mužstva, které se tu začalo budovat před několika lety. Svou poctivostí a pílí si postupem času vydobyl jednu z vůdčích rolí v našem týmu. Jsme rádi, že naše cesty pokračují společně a Patrik bude nadále působit u nás v Dynamu,“ říká sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický k nové smlouvě Patrika Poulíčka.

Patrika Poulíčka zdobí obrovská bojovnost, nasazení, důraz a skvělé bruslařské schopnosti. Je platný v oslabeních i přesilových hrách a každý trenér by takového hráče chtěl mít ve svém kádru. Tomu dalo ale vedení Dynama stopku. Patrika Poulíčka si totiž pojistilo až do roku 2027.

„Jsem šťastný, že jsme našli společnou řeč, a že můžu zůstat doma, v místě, kde jsem vyrostl a ke kterému mám hluboký vztah. Jsem rád, že jsem dostal příležitost a můžu pokračovat v Dynamu,“ říká útočník, který obléká dres s číslem 44.