I hokejová sezona byla nucena skončit předčasně. Jaká pro vás byla?

Ročník byl úspěšný nejen z hlediska A-mužstva, ale i ostatních kategorií. Muži skončili na děleném prvním místě a nebýt situace s COVID-19, věřil bych, že by se stali celkovými vítězi, protože ve finále vedli již 2:0 na zápasy. Prvním rokem hrál náš tým Extraligu juniorů a tu se podařilo zachovat i pro následující sezonu. Na úrovni žákovských týmů jsme i nadále pokračovali proti elitním ligovým týmům, například z Liberce, Pardubic, Hradce Králové či Mladé Boleslavi. Na Chrudim je to dost velký úspěch, je jasné, že na kvalitu akademií nemůžeme zcela dosáhnout, ale oproti minulé sezoně jsme se výrazně zlepšili. Navíc jsme se posunuli i v náborech, máme dost dětí. Sezona je z mého pohledu tedy úspěšná.

První mužstvo bylo nuceno skončit se svoji jízdou vinou koronaviru. Jaké byly pocity krátce po skončení soutěže?

Smíšené. Myslím si, že jsme byli schopni sérii dotáhnout do konce. Škoda také byla, že jsme nemohli odehrát zápasy před diváky, bez divácké kulisy to nebylo ono. Jsem rád, že jsme v průběhu sezony zlepšili hru, hrajeme s vlastními odchovanci a ti naplnili očekávání, která jsme od nich měli.

Znamená to, že forma během play-off dokonale gradovala?

Jsme jeden z týmů, který hrál celou sezonu na čtyři pětky. Kluci se od začátku připravovali na play-off, měli kondiční tréninky a ukázalo se, že nakonec jsme to byli my, kdo měl v závěru více sil. Trenéři vše dobře načasovali.

Jak brala kabina ukončení ročníku těsně pod vrcholem?

Museli to brát. Informace zpočátku přicházely postupně, poté přibývaly nové přípravy a bylo to tím pádem jediné správné řešení.

Jak se koronavirus dotkl klubového rozpočtu?

Je to nepříjemné, jako všude. Přišli jsme o příjmy z návštěv na finálových zápasech a jsme v nejistotě. Sponzoři, co máme, čekají jak se bude vyvíjet ekonomická situace. Žijeme ve vakuu, ve kterém se pohybují všechny kluby. A to nejen ze strany sponzorů, ale také dotací z ministerstva. My máme velkou podporu z města, za kterou děkujeme, ale i to se logicky může změnit.

Jak si pochvalujete spolupráci s Pardubicemi na mládežnické bázi?

Funguje dobře. Většina kluků, které v Extralize juniorů máme je z Pardubic, doplnili jsme je o naše odchovance a je to ideálně vyladěné. Můžeme jim poskytnout druhou nejvyšší juniorskou soutěž, máme společný projekt i v dorostu. Nedávno jsem byl na schůzce v Pardubicích, kde jsme se bavili o příští sezoně. Společně chceme, aby byl Pardubický kraj v celostátním měřítku co nejvíce konkurenceschopný.

Bude v rámci spolupráce něco nového?

Absolvovali jsme schůzku na úrovni mládežnických týmů od juniorů až po nejmenší. Pomáháme si hráčsky, aby talentovaní hráči šli do Pardubic a opačně. Proběhly i rozhovory ohledně A-týmu, ale čeká se, jak se definitivně vyjasní situace ohledně nového majitele. Rádi bychom v budoucnu spolupracovali jako tým druhé ligy.

Znamená to, že bude cílem v blízké budoucnosti postoupit o soutěž výše?

Je to naše vize, druhou ligu v Chrudimi chceme. Je důležité, abychom mohli navázat na juniorskou soutěž, jenže záleží na ekonomickém zázemí. Nechceme se pouštět do nějakého ekonomického dobrodružství, abychom následně nemohli zajistit následující sezonu. Spolupráce s Pardubicemi už zde v minulosti fungovala, když se zde první či druhá liga hrála.

Jak jste spokojeni s podporou fanoušků?

Snažíme se je co nejvíce nalákat. Je pravdou, že v základní části je to velmi složité, protože proti nám hraje blízkost Pardubic, které fanoušky přilákají mnohem jednodušeji. Na play-off však je dlouhodobě návštěvnost velmi dobrá a věřím, že bude do budoucna i lepší. Chci na závěr poděkovat městu a sponzorům, díky kterým zde můžeme hokej provozovat. A to nejen mužskou kategorii, ale i mládež. Hokej je finančně neskutečně náročný sport, ať už kvůli dopravě či platbám pro rozhodčí, navíc se změnily i požadavky svazu na zajištění elektronických přenosů z utkání. I to stojí nemalé peníze.