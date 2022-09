Branky a nahrávky: 6:32 Vála (Paulovič; 5/5). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:0. Diváci: 1467. Průběh utkání: 1:0. Dynamo Pardubice: Will (Frodl) – Musil, Čerešňák, Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Radil, Zohorna, Hyka, Říčka, Kousal, Cienciala, Paulovič, Poulíček, Musil, Matýs, Rohlík, Koffer. Bílí Tygři Liberec: Král (Neužil) – Balinskis, Melancon, Derner, Rosandič, Kolmann, Dvořák, Aubrecht – Berner, Bulíř, Frolík, Ordoš, Filippi, Čederle, Vlach, Jelínek, Dlouhý, Šír, Naman, Faško-Rudáš.

První možnost ke skórování měli tentokrát hosté, když Birner od modré čáry vystřelil a Willa zachránila horní tyč. Kdo se následně ale radoval ze vstřelené branky, byli domácí. Musil s Paulovičem vybojovali kotouč u levého mantinelu, druhý jmenovaný ho nahrál na modrou čáru Válovi, jenž prostřelil brankáře Krále pod rukou – 1:0.

Následovalo hned několik příležitostí Pardubic k navýšení skóre, ale žádná neskončila na úrodné půdě. Po rychlém útokoku po pravé straně poslal Rohlík kotouč bekhendem do betonů gólmana, žádný z domácích se ale k dorážce nedostal.

Hned v dalším střídání nahrál Radil z pravé strany před bránu Zohornovi, ale ani ten recept na brankáře Liberce z bezprostřední blízkosti nenašel. Stejně tak jako v patnácté minutě Hyka, jenž se dobře dostal před obránce po přihrávce do jízdy ve středním pásmu od Dvořáka.

Druhou dvacetiminutovku opět začali lépe svěřenci trenéra Augusty. Čederle se dostal do zakončení, ale jeho střelu kryl Will, a také i následnou dorážku. Hosté si ale vybojovali dvojnásobnou přesilovou hru.

Podobně jako Willa, tak i libereckého gólmana jednou zachránila branková konstrukce a to v závěru druhé části.

Ani ve třetí třetině už diváci v enteria areně neviděli žádnou branku. Nejblíže ke skórování byl Čederle, když jel sám na pardubického gólmana, ale svou kličkou na něj nevyzrál.

Pardubice tak ve třetím utkání Letních hokejových her zvítězili nejtěsnějším možným rozdílem.

Radim Rulík (HC Dynamo Pardubice): „Bylo to podobné vyrovnané utkání, bojovné z obou stran. Myslím, že rozhodl vynikající výkon našeho gólmana, protože pochytal veškeré nebezpečné situace. Liberec se hodně tlačí do branky, on to všechno zvládnu, takže dneska to byl jeho zápas, strašně pomohl mančaftu. Do obrany to nebylo úplně zlé, obránci byli solidní. V útoku se potřebujeme zlepšit, nepřebruslíme soupeře, nedostáváme se do šancí, nevytváříme si je a neudržíme se tolik na puku. Útočníci měli hodně ztrát buď na mantinelu ve vlastním pásmu nebo ve středním. Pramenilo to z toho, že neměli tak svižné nohy, jak by potřebovali a od toho se to odvíjelo.“