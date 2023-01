Deník vybral pět faktorů, které doprovázely nadstavbové boje a předurčily situaci před vyřazovací částí ligy.

1. Vyrovnanost

To je slovo, které asi uplynulé týdny nejlépe vystihuje. Především ve skupině A bylo až neuvěřitelné, že jediné vítězství mohlo daný tým posunout o dvě tři tabulkové pozice nahoru, naopak jediná porážka klidně znamenala stejný sešup směrem dolů. Nenašel se mančaft, jenž by konkurenci převyšoval, platilo, že v podstatě každý duel byl zcela otevřený a okřídlené sportovní klišé, že každý může porazit každého, tady skutečně mělo svoje opodstatnění. Ostatně nejinak tomu bylo také ve skupině B, hlavně v horní polovině jejího pořadí, například o jejím vítězi nebylo jasno do posledního kola. Takže pokud hledáme favority play off, máme široké pole působnosti.

2. Pohár hejtmana štěstí nenesl

Pokud něco v nadstavbových bojích fanoušky překvapilo, tak klopýtání vítězů základních skupin. Jak Nová Paka na Hradecku, tak Česká Třebová na Pardubicku opanovaly první část sezony poměrně dominantním způsobem, ale v silnější konkurenci skupiny A se neprosadily ani zdaleka tak, jak se od nich očekávalo. Nová Paka se po nepříliš přesvědčivých výkonech sesunula na sedmé místo, což rozhodně není výchozí pozice před play off, jakou by si Bruslaři představovali. Kohouti měli zejména první polovinu nadstavby výsledkové hodně mizernou, což vedlo až k trenérské výměně a teprve potom začali pravidelněji bodovat. Jejich cesta za obhajobou prvenství ovšem bude i tak klopotnější než vloni hned od počátku.

ANKETA DENÍKU: Kdo vyhraje krajskou hokejovou ligu? Tipněte si!

3. Soupeření mezi kraji? „Fifty – fifty“

Nadstavbové souboje, v nichž se střetávají týmy z obou krajů, tradičně vzbuzují mezi příznivci otázku, jestli je nějaká část východních Čech hokejově kvalitnější a tamní mužstva silnější. Při pohledu do tabulek je na tom čistě podle umístění o malinko lépe Královéhradecko, jehož zástupce nacházíme na 1., 3., 5. a 7. místě, zatímco celky z Pardubicka dohrály tuto část soutěže na 2., 4., 6. a 8. příčce. Ve skupině B je to velice podobné (Hradecko 2., 3., 6. a 8. místo, Pardubicko 1., 4., 5. a 7. pozice). Takové vysvětlení ale nutně kulhá na obě nohy, protože jednak do pořadí podstatně zasáhly kontumace tří neodehraných utkání a jednotlivé kluby navíc v tabulkách dělily jen minimální bodové rozdíly či vzájemná bilance. Tudíž tolikrát zmiňovaná vyrovnanost beze zbytku platí i v mezikrajském porovnání.

KANADSKÉ BODOVÁNÍ:

NADSTAVBA A

27 (15+12) Vojtěch Augustin (Česká Třebová)

19 (10+9) František Hnik (Nová Paka)

19 (8+11) Matěj Pavlovský (Česká Třebová)

18 (7+11) Jaroslav Kašpar (Jaroměř)

17 (10+7) Michal Procházka (Nový Bydžov)

NADSTAVBA B

44 (20+24) Roman Vondráček (Trutnov)

40 (19+21) David Smékal (Trutnov)

37 (13+24) Jiří Šimoníček (Trutnov)

28 (14+14) Pavel Prachař (Choceň)

23 (16+7) Jan Krejza (Choceň)

4. Obrana nebo útok? Skoro bez rozdílu

O tom, že v nadstavbové skupině A byly mezi jejími účastníky minimální, pokud vůbec nějaké rozestupy, svědčí i pohled do statistiky vstřelených a obdržených branek. Vždyť nejproduktivnějším týmem této části soutěže je předposlední Nová Paka, ta s 57 nastřílenými góly předčila i vítězný Nový Bydžov, který dal 10 branek „od zeleného stolu“. Stejná Nová Paka má na sedmé příčce kladné skóre, zatímco třetí Nové Město záporné (ačkoli v jeho případě to je částečně dáno kontumací). Jen tři celky udržely gólový poměr v plusu, všechny ostatní se ocitly v záporných hodnotách, byť o pár gólů. V béčku je rozptyl přece jenom větší, což je logicky dáno tím, že hlavně v kláních s Poličkou a Opočnem se skóre dalo vylepšit snadněji. I tak je však 84 branek Trutnova, 80 tref hlineckých Horses či 77 zásahů Chocně výtečnou střeleckou vizitkou a jejich soupeři z horní skupiny se budou muset mít hodně na pozoru.

5. Milá překvapení ve Smetanově městě a u Orlů

Ačkoli, jak bylo opakovaně řečeno, se nenašel tým, který by rivaly výrazně předčil, tak na některé z nich jako na příjemná „zjevení“ poukázat určitě lze. Ve skupině A nejpříjemněji překvapily výkony hokejistů z Litomyšle, a to z tohoto pohledu, že mezi lepší osmičku proklouzli s odřenýma ušima díky lepšímu celkovému skóre na úkor Hlinska. Tam však výsledkově i herně významně pookřáli a nebýt toho, že Nový Bydžov dostal po kontumacích šest bodů bez boje, tak mohli tuto skupinu dokonce vyhrát. V béčku stojí za pozornost počínání lanškrounských Orlů, kteří v ní vyhráli celkem deset zápasů (devět z posledních deseti kol!) a to jsou čísla, jaká tamní hokej dlouhá léta nezažil. Kdo hledá před startem play off možného černého koně, neměl by zrovna Orly přehlédnout.

Osmifinále startuje v sobotu, sedm dalších zápasů se hraje v neděli

Vrchol sezony v krajské lize mužů Královéhradeckého a Pardubického kraje je tu! O víkendu startuje vyřazovací část. V Nové Pace vyjedou domácí Bruslaři na led k souboji s rivalem z Trutnova (17.00). Půjde o jediný sobotní duel, zbylých sedm dvojic rozehraje play off klasicky v neděli. Dva střety budou mezikrajské, šest ostatních se odehraje v rámci jednotlivých krajů, takže nebude nouze o opravdu prestižní střety. Například v zápolení mezi Moravskou Třebovou a Chocní, tedy klubů opírajících se o tradičně vysokou diváckou návštěvnost, není nejmenších pochyb o tom, že hlediště stadionů budou praskat ve švech.

A prognózy? Jen v případě duelů Nový Bydžov – Opočno, Litomyšl – Polička a snad i Nové Město – Náchod lze říci, že mají svého favorita a dlouhodobá výkonnost by se měla v sérii hrané na tři výhry projevit. Ale zbývající série? Tak tam se může stát absolutně cokoli a nikoho soudného by určitě nepřekvapilo, pokud by se protáhly na čtyři nebo pět zápasů.

Jednou ze zajímavých okolností nadcházející ho play off, minimálně osmifinále, je nasazení rozhodčích. Zatímco v utkáních hraných v Pardubickém kraji budou jednotlivé zápasy řídit podle zveřejněné delegace dva hlavní rozhodčí, tak na Hradecku jen jeden.

Na webových stránkách Deníku poběží do sobotní 17. hodiny anketa čtenářů, ježí tipují vítěze krajské hokejové ligy a největší podporu v ní k pátečnímu datu zatím mají Litomyšl (24 procent hlasů), poté Česká Třebová, Moravská Třebová a Nový Bydžov.

Dvojice pro osmifinále

Nový Bydžov – Opočno

Litomyšl – Polička

Nové Město nad Metují – Náchod

Česká Třebová – Hlinsko

Jaroměř – Lanškroun

Chrudim – Třebechovice pod Orebem

Nová Paka – Trutnov

Moravská Třebová – Choceň

Úřední termíny zápasů – neděle 22. 1., středa 25. 1., neděle 29. 1., případně: středa 1. 2. a pátek 3. 2.