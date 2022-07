Východočeši sháněli posilu do útoku po odchodech Matěje Blümela a Lukáše Sedláka do NHL. „Říkal jsem to už předloni, že pokud se budu vracet do Česka, tak první, s kým budu chtít jednat, budou Pardubice. Nabídky z jiných týmů byly, všichni však věděli, že když začnu jednat v Česku, Pardubice budou číslo jedna. Jsem rád, že to takhle dopadlo," uvedl na klubovém webu čtyřiatřicetiletý Zohorna.