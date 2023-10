Zatím to nejde. Řeč je o rezervním týmu Dynama Pardubice. Ten se zatím trápí a to i v domácím prostředí. Na zimním stadionu v Chrudimi prohráli svěřenci trenéra Krále tentokrát s Porubou 1:5 a již počtvrté nestačili na soupeře v domácím prostředí. K výhře nepomohla ani posila z A týmu Milan Klouček.

Pardubičtí hokejisté doma prohráli s Porubou 1:5. Do branky se postavil Milan Klouček. | Foto: Michal Vorlíček

HC Dynamo Pardubice B - HC Poruba (0:2, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 48. Pochobradský (Kaplan, Herčík) – 6. Berisha (Razgals), 14. Razgals (Šoustal, Doudera), 25. Mrázek (Šedivý, Adamec), 59. Krenželok (Šedivý, Doudera), 60. Šoustal (Střondala, Gutwald). Rozhodčí: Pilný, Vrba – Roischel, Maštalíř. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:2. Dynamo Pardubice: Klouček – Zdráhal, Kubíček, Kaštánek, Bukač, Voženílek, Chabada, Tvrdík – Hrníčko, Mikyska, Žálčík – Rouha, Pochobradský, Herčík – Kaplan, Kaut, Lichtag – Pavlata, Zeman, Paleček. HC Poruba: Dolejš – Doudera, Sedlák, Klimíček, Lemcke, Voráček, Gutwald, Adamec – Šoustal, Střondala, Tvrdoň – Christov, Berisha, Razgals – Gřeš, Vachovec, Klímek – Šedivý, Krenželok, Mrázek.

Dynamo vstoupilo do zápasu posilněné o Milana Kloučka z A týmu, a ten si hned musel v úvodu připsat těžký zákrok. Poprvé inkasoval v šesté minutě, když ho z první prostřelil Berish. Netrvalo dlouho a Pardubice prohrávaly již dvoubrankovým rozdílem. Vedení pro Ostravany zařídil Razgals, který dokonale využil přihrávku od Šoustala.

Poruba i druhou třetinu začala lépe a po tlaku skórovala na 3:0. V polovině zápasu si Dynamo vytvořilo zajímavou příležitost v početní výhodě, ale Hrníčko nemířil přesně. Pardubičtí hokejisté si vytvořili i další šance, ale ani jedna nebyla úspěšná a do kabin se tak odcházelo za jasného vedení hostů.

Východočeši konečně ve třetí části potěšili své domácí fanoušky, když využil početní výhodu Michal Pochobradský. I nadále se snažili domácí o snížení a případné vyrovnání výsledku, ale Poruba si vše pohlídala a v závěru rozhodla dvěma brankami o jasném vítězství 5:1.

Richard Král (HC Dynamo Pardubice): „Všechno se odvíjelo od vstupu do utkání, v němž byl soupeř lepší. Poté jsme udělali jednu hrubku, tým ztratil trochu sebevědomí a první třetinu jsme tahali za podstatně kratší konec, soupeř byl jasně lepší. Za stavu 0:3 asi trochu hráči zjistili, že není co zkazit, tak se trochu uvolnili, začali jsme daleko lépe bruslit, hrát do těla, něco jsme si vypracovali. Možná kdyby nám tam ve třetí třetině za stavu 1:3 spadly nějaké ty dvě nebo tři šance, co jsme měli, tak ten zápas mohl být ještě otevřený. Ale nevyužili jsme přesilovku šest na čtyři, při které jsme inkasovali a už to bylo definitivní.“

