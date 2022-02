Kde se stala chyba v případě Kohoutů, to věděli dobře jak hráči, tak trenéři i diváci. Takhle mizerný nástup do utkání v jejich podání, to se nevidí.

Po necelých pěti minutách to bylo 0:3 (!) a bylo jasné, že se rozhodně nebude hrát podle scénáře z předešlých dvou zápasů. Domácí se postupně probírali ze šoku, i přesto ještě v polovině duelu ztráceli 1:4. Teprve ve třetí části se dostali do pořádného tlaku umocněného navíc vyloučením bydžovského beka Bezděka na pět minut. Výsledkem bylo v čase 54:44 vyrovnání Pavlovského a další nápor v početní výhodě. Obrat se však nekonal, protože gólman Veselý dalším atakům odolal, navíc domácí chybovali při střídání a museli za hru v šesti sami do čtyř. Tudíž se šlo do prodloužení a v jeho poslední minutě udeřil Černý. „První třetina byla z naší strany katastrofální, asi nejhorší v sezoně. Hráli jsme laxně a bez pohybu, naopak soupeř byl nažhavený. Když jsme za stavu 4:4 hráli dlouhou přesilovku, špatně jsme vystřídali a výhoda byla pryč. V prodloužení měl více šancí soupeř, my byli příliš pasivní,“ zlobil se třebovský trenér Pavel Rohlík.

Blízko k finále byl choceňský Spartak, ve 25. minutě zvyšoval M. Půlpán jeho vedení na 2:0 a všechno mu nahrávalo do karet. Chrudimští hokejisté však hned vzápětí v přesilovce vstřelili kontaktní gól a v závěrečné periodě tahali za delší konec. Po srovnání z Kalousovy hole si vítěznou trefu připsal v čase 56:25 Karásek. Spartak se ještě pokusil reagovat odvoláním brankáře Mahdala, do jím opuštěné klece však přiletěl ještě jeden kotouč a to už bylo bezmála šesti stovkám příznivců v hledišti stadionu jasné, že ani tahle série neskončila.

V Poháru Vladimíra Martince byla semifinálové fáze teprve rozehrána. Jaroměř měla v souboji s Hlinskem parádní finiš, první bod v sérii brala díky třem zásahům v závěrečné pětiminutovce. A celky Náchoda a Poličky, ty pojaly svůj duel volněji hlavně směrem do obrany. Devatenáct gólů běžně ani v krajské lize nepadá a gólmani se ocitli v úlohách nešťastníků. Za dvouciferný účet si výhru číslo jedna zasloužili domácí.

Play off, semifinále, 3. zápasy:

HC Kohouti Česká Třebová – Stadion Nový Bydžov 4:5 PP (1:3, 1:1, 2:0 – 0:1). Branky: 23. T. Prachař (Augustin, Pavlovský), 38. Pavlovský (Augustin, T. Prachař), 43. T. Prachař (Pavlovský, Sedlák), 55. Pavlovský (Augustin, T. Prachař) – 2. Jebavý (Němec), 4. Jebavý (Němec), 5. Hlaváček (Novák), 31. Hlaváček (Bezděk), 65. Černý (Nedbal). Rozhodčí: Čížek, Rulíček – Jiruška, Kalina. Vyloučení: 3:5, navíc Bezděk (NB) Využití: 1:0. Diváci: 471. Stav série: 2:1.

Česká Třebová: Vlk (5. Kraus) – Sedlák, Jemelka, Schejbal, Blažej, Daněk, Král, Havránek – Augustin, T. Prachař, Pavlovský, Korhoň, Polodna, Plášek, Veverka, Fúzik, Semorád, Rozlílek, Čada. Nový Bydžov: Veselý – Nedbal, Pilný, Spal, Bezděk, Malý, Novák – Eis, Kubišta, Chára, Němec, Postolka, Jebavý, Černý, Hlaváček, Šuvara, Divíšek.

HC Spartak Choceň – HC Chrudim 2:4 (1:0, 1:1, 0:3). Branky: 17. P. Prachař (M. Pulpán), 25. M. Půlpán (Procházka, T. Půlpán) – 26. O. Polák (Koreček, Machač), 46. Kalous (Machač), 57. Karásek (Machač, Koreček), 59. Štěpánek (O. Polák). Rozhodčí: Veselý, Kis – Říha, Javůrek. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 592. Stav série: 2:1.

Choceň: Mahdal – Škvor, Knytl, Rudy, M. Novák, M. Šeda, A. Pazdera – Krejza, Vlček, Hemský, T. Půlpán, P. Prachař, M. Pilař, M. Půlpán, L. Pilař, Lichtág, Farkas, Procházka, Adámek. Chrudim: Dom. Cvrček – Pejzl, Odehnal, Novotný, V. Pilař, Machač, Kalous, E. Pazdera – Kostka, Karásek, Hebek, V. Novák, David Cvrček, Hykl, Štěpánek, O. Polák, Dobiáš, Koreček, Jan Polák, Pavlík.

Pohár Vladimíra Martince, semifinále, 1. zápasy:

HC Jaroměř – HC Hlinsko 4:2 (0:1, 0:0, 4:1). Branky: 47. Mišinec (Štohanzl), 56. Mišinec (Holub), 56. Záliš, 60. Tomášek (Mišinec) – 5. Chvojka, 52. Chvojka. Rozhodčí: Maštalíř – Roischel, Figer. Vyloučení: 8:7. Využití 2:1. Diváci: 198. Stav série: 1:0.

HC Náchod – HC Spartak Polička 11:8 (5:4, 4:3, 2:1). Branky: 5. Jičínský (Rojšl), 8. Rojšl, 10. Zeman (Červíček, Vondřejc), 19. Červíček (Zeman), 20. Prouza (Verner), 30. Vanát, 30. Sochor (Vondřejc), 32. Havrda (Prouza, Vanát), 34. Vondřejc, 55. Vondřejc (Zeman), 60. Lelek (Vondřejc) – 3. Boštík (Pazourek, Krajíček), 7. Krajíček (Kunstmüller), 11. Nečas (Boštík, Malenovský), 14. Nunvář (Nečas, Boštík), 31. Kunstmüller (Malenovský), 32. Kyncl (Vondra), 36. Malenovský (Kunstmüller), 55. Kunstmüller (Kyncl). Rozhodčí: Petr – Horák, Karlík. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 105. Stav série: 1:0.

Další program:

4. zápasy, středa 2. března:

Chrudim – Choceň (18:30)

Nový Bydžov – Česká Třebová (18:30)

2. zápasy, středa 2. března:

Polička – Náchod (18:30)

Hlinsko – Jaroměř (18:30)