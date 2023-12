Oblíbený soupeř. Hokejisté Dynama B narazili po "derby" s Kolínem na svého oblíbeného soupeře. Tím jsou Litoměřice. Svěřenci trenéra Jirků dokázali tento tým, který spolupracuje se Spartou Praha, porazit již potřetí v sezoně. Pardubice zvítězily díky brankám Lichtaga a Rohlíka 2:1.

Dynamo B zvládlo potřetí v sezoně střetnutí s Litoměřicemi. Utkání rozhodli Lichtag s Rohlíkem. | Foto: Michal Vorlíček

V úvodu utkání to s Pardubicemi nevypadalo vůbec dobře. Domácí otevřeli skóre po necelých dvou minutách. Klíčovým mužem byl dvacetiletý forvard Michal Vitouch, který tečoval pohotovou ránu Jakuba Černohorského a poslal svůj tým do vedení. Srovnat mohl Herčík, ale bekhendovou kličku nestihl zakončit a skóre se tak neměnilo.

Litoměřice měly povedený vstup i do druhého dějství. Dynamo však podržel David Honzík, který skvělým zákrokem vychytal Jíchu. Slovo si následně ale vzali hosté. Béčko nejprve odmakalo oslabení, při kterém nedovolilo svému soupeři téměř nic. Krátce po početní nevýhodě se z branky radoval Ondřej Rohlík. Ten Cichoně překonal přízemní střelou od modré.

Třetí část vyšla lépe Pardubicím, které brzy šly do vedení. Svěřenci trenéra Jirků si vypracovali početní výhodu a tuhle výhodu rychle zúročili. Robin Kaplan vypálil a v předbrankovém prostoru se nejlépe zorientoval Jakub Lichtag, který kotouč dorazil mezi tři tyče. Dynamo mělo i další šance, ale skóre se již neměnilo a Béčko si i tak veze ze severu Čech tři body.

Tomáš Jirků (HC Dynamo Pardubice B): ,,Do zápasu jsme bohužel nevstoupili dobře a inkasovali jsme hned ve druhé minutě branku. Následovalo několik přesilovek domácích, které jsme ubránili díky dobré práci v oslabení, což nás nakoplo do zbytku zápasu. Od druhé třetiny jsme měli víc ze hry, hráli jsme do těla, útočili jsme a měli jsme dobrý pohyb. Zaslouženě jsme se dostali do vedení. Mrzí mě, že jsme nedali třetí branku, ale o to víc si vážíme toho, jak zápas dopadl."