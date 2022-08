Pro některé nové tváře v pardubickém dresu se jednalo o zápasový debut v barvách Dynama. Skóre zápasu otevřel v 17. minutě po spolupráci s Musilem přesně mezi betony gólmana pálící Říčka. Pojistku přidal ve třetí třetině Radil, který těžil z dobrého napadání Hyky a zpětné přihrávky Zohorny. To bylo, co se gólového přísunu týká, v tomto duelu všechno. Další pardubické šance se neujaly a veškeré pokusy soupeře ztroskotaly na výborně chytajícím Willovi, případně na spolehlivě a obětavě hrající defenzivě.

Augsburger Panther – HC Dynamo Pardubice 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Říčka (D. Musil), 45. Radil (Zohorna, Hyka). Pardubice: Will – Čerešňák, Dvořák, Košťálek, D. Musil, Hrádek, Vála, Bučko – Hyka, Zohorna, Radil – Cienciala, Kousal, Říčka – O. Rohlík, Poulíček, Paulovič – Koffer, Štetka, Matýs.

Finále Dolomiten Cupou se hraje v neděli a Dynamo se střetne s lepším z dvojice Eisbären Berlín/EHC Biel.

I rezerva zvládla úvodní přípravu

K prvnímu zápasovému testu nastoupili hokejisté pardubické rezervy, kteří v nové sezoně zasáhnout do Chance ligy. A premiéra byla úspěšná, na chrudimském zimním stadionu si béčko poradilo hlavně díky povedené úvodní periodě s druholigovým Žďárem na Sázavou. „Bylo vidět, že si to všechno ještě sedá, některé věci nám ale utkání ukázalo. Hráli jsme hlavně s mladšími hráči, starší měli ještě volno. Je to pro nás teprve takový start,“ poznamenal trenér David Havíř.

HC Dynamo Pardubice B – SKLH Žďár nad Sázavou 4:2 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Lichtag (Paleček), 10. Půhoný (Pavlata), 40. Kuťák (Půhoný), 57. Kubíček (Sýkora) – 38. Štola (Kotlík, Beneš), 50. Grauer. Pardubice B: Nečas (32. Altrichter) – Nedbal, Kaštánek, Oliva, Kubíček, Tvrdík, Hebek, Sýkora – Pavlata, Kuťák, Lichtag – Půhoný, Rouha, Zeman – Paleček, Pochobradský, Rohlík.