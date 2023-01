„Neradi se stavíme do role týmu, který si stěžuje na nevyváženost výkonů arbitrů, jenže 37 odehraných zápasů je dostatečný vzorek pro to, abychom měli dojem, že jsme poškozováni. Celé to jde proti hokejové logice,“ říká sportovní ředitel Dušan Salfický, který v kritice pokračuje: „ Jako kvalitní tým, který vévodí extralize, máme v kádru celou řadu technických hráčů, kteří jsou zároveň silní na puku. Všude ve světě je trend chránit hokejovost na úkor hrubé síly. U nás se to nedaří a doplácíme na to.“

Dynamo absolvovalo během 37 zápasů 133 oslabení, což z celkového hlediska znamená, že pardubický celek je šestým nejvylučovanějším týmem. Zajímavější je ovšem poměr nabídnutých přesilovek a oslabení. Východočeši hráli o 33 oslabení více, než kolik jim bylo přiřknuto přesilovek. V tomto ohledu jsou jednoznačně nejvíce znevýhodněným týmem.

„Když jsme si zápasy analyzovali, došli jsme k tomu, že nejvíce jsme biti v situacích, kdy protivníka přehráváme a soupeři se nás snaží rozhodit nejrůznějšími způsoby. Právě v těch chvílích dochází k přehlížení zákroků, které by mohly zápasy jednoznačně převažovat na naši stranu. Jde ale i o ochranu hráčů. Zákroky na ně se opakovaně přehlížejí a my se musíme za tým postavit. Blíží se nejdůležitější část sezony a všichni víme, že na ledě často rozhodují nerovnovážné situace,“ komentuje Salfický.

Dynamo se ohradilo proti rozhodčím po vyhraném zápase na ledě Litvínova, kde východočeši nedostali možnost odehrát ani jednu přesilovou hru, byť sporných a vyostřených situací bylo bezpočet.

„Víme, že se to může jevit jako subjektivní pocit. Ten ale s postupem soutěže sílí a my se vše snažíme podložit diskusemi s odborníky a také fakty. Nabitý kádr Dynama láká do ochozů velké množství fanoušků v domácím prostředí, ale také na hřištích soupeřů. Poslední dobou se ovšem více řeší výkony rozhodčích, než ty týmové. Rozhodně nehrajeme jako Philadelphia v 70. letech, a přesto musíme absolvovat spoustu oslabení,“ dodává sportovní ředitel.

„Jako bývalý hráč většinou dokážu posoudit zjevný faul i hraniční zákroky. Když jsme ale za hraniční faul čtyřikrát za zápas vyloučení a na druhé straně se to čtyřikrát přejde, je to frustrující. Hráči jsou podráždění a v kabině musíme neustále apelovat na to, že nebudeme řešit osobní věci, ale pouze hokej. Je to únavné, ale jsme hrdí na tým, jak to zvládá,“ přidává názor také nejlepší střelec v historii klubu, Petr Sýkora.

Změní se něco už zítra? Dynamo dohráva 27. kolo na kladenském užším kluzišti (od 18 hodin). Tudíž se dávají očekávat časté souboje a potyčky podobně jako naposledy v Litvínově. Tam byl vyloučen na 5 + 10 minut Kousal, který si po rozhodnutí disciplinárky čtyři zápasy nezahraje.