Premiéra za jedna! Hokejisté Dynama Pardubice B nastoupili vůbec poprvé pod novým trenérem Tomášem Jirků, který přišel na východ Čech z Vrchlabí. Mladý a nadějný kouč dovedl své svěřence k historicky první výhře 2:1 proti dosud druhému Vsetínu. Svoji premiéru zažil i Vojtěch Tvrdík, který si připsal vůbec první branku v dresu Dynama.

David Honzík vychytal vítězství proti Vsetínu. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Po reprezentační pauze přivítal B tým Dynama Pardubice na svém domácím ledě v Chrudimi hokejisty Vsetína. Klub z Valašska je aktuálně na druhém místě a na nového kouče Tomáše Jirků nečekala vůbec jednoduchá premiéra. Jeho svěřenci se však našlapaného soupeře nezalekli a soupeře přehrávali. První třetina ale branku nenabídla. Hned na začátku druhé, konkrétně po 128 vteřinách, se již domácí fanoušci mohli radovat. Pavučiny v šibenici vymetl Tomáš Urban. Vsetín se však brzy dočkal srovnání. To zařídil Vít Jonák, který nikým nehlídaný dostal puk před bránu a překonal bezmocného Honzíka - 1:1.

O výsledku tak rozhodovalo až třetí dějství. Dynamo dostalo během těchto dvaceti minut hned tři přesilové hry, ale ani jednu nevyužilo. Pardubicím to však vadit nemuselo, jelikož těsně po uplynutí té poslední vstřelil rozhodující branku Vojtěch Tvrdík, pro kterého se jednalo o premiérovou trefu v profesionálním hokeji.

Dynamo B udrželo těsné vedení a připsalo si tak cenný skalp na domácím ledě.

Tomáš Jirků (hlavní trenér HC Dynamo Pardubice B): „Já jsem hrozně rád, že při premiéře na střídačce se povedlo získat tři body, obzvlášť proti tak kvalitnímu soupeři, jako je Vsetín. Velká pochvala do kabiny, byl to velmi dobrý bojovný výkon. Samozřejmě, mělo to nějaké chybky, obzvlášť ve druhé třetině, kdy jsme na chvilku vypadli z rolí a ztráceli zbytečně kotouče ve středním pásmu. Ale jinak, když to vezmu komplexně, tak to byl velmi dobrý, bojovný, týmový výkon. Opravdu si cením toho, že jsme doma získali tři body proti kvalitnímu soupeři."

