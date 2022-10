Velká se na ledě nekonala. Pardubický kůň byl až druhý

Malá pardubická… Na legendární dostih navázal legendární hokejový klub. V podání vedoucího týmu tabulky to měla být druhá Velká pardubická v jednom dni. Polovinu zápasu to vypadalo na jízdu start – cíl. Jenže pak se Karlovy Vary vzchopily a na cílové pásce pardubického koně předstihly. Dynamo po prohře 2:4 poprvé v sezoně nebodovalo. Navíc doma. Nicméně stalo se tak až v devátém zápase. Znamená to, že se s osmnácti body stále vyhřívá na extraligovém výsluní.

Nevydrželo... V utkání s Karlovými Vary prasklo u pardubické střídačky plexisklo. A muselo se vyměnit. | Foto: Ladislav Adámek