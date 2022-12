„Slavíme sto let hokeje v Pardubicích. Chtěli jsme být něčím zvláštní, něčím výjimeční. Přepisujeme historii. Hledáme nové věci. Chceme, aby se na stoleté výročí dlouho vzpomínalo,“ míní Petr Dědek, majoritní vlastník HC Dynamo Pardubice.

Kousky pro sběratele

Sběratelský arch zdobí malby slavných hráčů, kterými byli: Vladimír Martinec, Jiří Novák, Bohuslav Šťastný, Josef Paleček, Stanislav Prýl, Horymír Sekera, Jiří Šejba, Otakar Janecký, Dominik Hašek, Milan Hejduk, Tomáš Rolinek, Petr Sýkora a Dušan Salfický. Zbývající známky zachycují znak pardubického klubu a také erb, který je určen výhradně pro oslavy magické stovky.

„Všichni, kteří jsou vyobrazeni na známkách, toho odpracovali pro pardubický hokej strašně moc. Jsem pyšný na to, že mohu být součástí takové společnosti,“ vyznává se Dědek.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

V českém hokeji se jedná o unikátní počin. Takovou sbírku ještě nemá žádný klub. A dneškem je jasné, že i kdyby se k tomu někde odhodlali, už budou vždy druzí…

„Dynamo si nechalo vydat vlastní známky. Ve světě je to dlouholetá a vcelku běžná záležitost. S tím jsme v České republice začali v roce 2010. Od té doby vyšlo 153 emisí. Jsou jednoduché na výrobu, ale drahé. Řekněme, že čtyři sta kusů stojí kolem 350 000 Kč. Dynamo si zadalo celkem 2200 kusů. Na druhou stranu nominální hodnota vlastních známek neustále roste,“ poukazuje na důležitý fakt Břetislav Janík, jeden z největších expertů na poštovní známky v České republice, který na toto téma dodává.

„Kromě personalizovaných známek existují ještě příležitostné. Ty se ale týkají lidí, kteří již zemřeli. Na rozdíl od vlastních na nich tedy nemohou být vyobrazeni žijící lidé.“

Dynamo slaví magické výročí. Stovka dýchne ze všech stran

Pardubice jsou sice prvním hokejovým klubem v České republice, ale ne první sportovní organizací.

„Vlastní známky mají tenisté. Konkrétně dva archy, protože pan Kodeš je vášnivým filatelistou. Dále například fotbalisté Viktorie Plzeň, volejbalisté, veslaři, nebo běžci. Zajímavostí je speciální edice Síně slávy v USA. Jsme jedinou zemí na světě,“ přidává k dobru Janík.

Známky sice mají v levém dolním rohu až druhé písmeno abecedy, což jim však na hodnotě neubírá. Ba naopak.

„Tyto známky s označením B jsou známky na věčnost. Takže i když se změní měna, ony zůstávají. Dynamo se rozhodlo pro větší náklad, což trochu mluví ve sběratelský neprospěch. Protože čím jich je méně, tím jsou vzácnější. Vlastní známky ale sbírají spíše pravověrní filatelisté než spekulanti,“ naznačuje Janík, jak to chodí v jeho branži.

Pošlou si je navzájem

Jedním ze šťastlivců, kteří mají vlastní známku, je Bohuslav Šťastný. Jediný z pardubického hokejového klubu, kdo byl u všech šesti titulů! Jednou jako hráč a pětkrát jako vedoucí mužstva.

„Splnilo se mi mnoho snů. Stal jsem se hokejistou. Dostal jsem se do prvního týmu Tesly Pardubice. Získal republikový titul. Zahrál si v reprezentaci. Dosáhl jsem na titul mistra světa i olympijskou medaili. Pozvalo mě pět prezidentů, ať už československých, českých či slovenských. To, že budu vyobrazen na poštovní známce. je taková třešnička na několikapatrovém dortu. Upřímně řečeno, v životě by mě to nenapadlo,“ rozplýval se Šťastný.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Jeho parťák z útočné řady Jiří Novák přitakává, že to každého potěší a navíc poukazuje na vztah managementu k bývalým hráčům.

„Musím smeknout klobouk před tím, jak si současné vedení váží historie pardubického hokeje. Takový klub se pak nemusí obávat o svoji velkou budoucnost. Kdybychom si zmapovali, který sportovní klub má u nás edici vlastních známek, moc by jich nebylo. Ani fotbalová Sparta ani Slavia. Jsme takový Real Madrid.“

První skvost ze stoleté dílny Dynama je na světě

Mladší generaci zastupuje Tomáš Rolinek, bývalý hráč HC Dynamo Pardubice a současný manažer pardubického béčka.

„Když jsem se dozvěděl, že bude moje podobizna na známce, byl to pro mě šok. V životě by mě nenapadlo, že je něco takového možné. Je pro ně obrovskou ctí být na archu vedle klubových legend. Obrovsky si toho vážím. Doufám, že dostanu co nejvíce dopisů se všemi slavnými hokejovými pány,“ naráží Rolinek na fakt, že lze vlastní známky použít v běžném provozu.

Toho se chytil Bohuslav Šťastný.

„Tak se domluvíme s klukama v lajně a pošleme si je navzájem,“ usmívá se.

Zpráva pro sběratele či hokejové fanoušky. Základní prodejní cena archu s těmito ojedinělými známkami je 2490 korun.