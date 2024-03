Srovnáno. Osmifinálová série Chance ligy mezi Dynamem B a Přerovem se rozhodne až ve třetím zápase. Zubři na domácím ledě zvítězit proti Pardubicím 3:2 ve druhém střetnutí této série.

ilustrační foto | Foto: Michal Vorlíček

Chance liga, PŘ2: HC Zubr Přerov - HC Dynamo Pardubice B 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Branky: 1. Nemec (Zeleňák, Chroboček), 35. Pšurný (Mácha, Černý), 47. Březina (Chludil, Pechanec) - 32. Pochobradský (Zdráhal, Rákos), 40. Herčík (Urban, Rohlík). Rozhodčí: Bejček, Valenta - Komínek, Král. Diváci: 1363. Přerov: Postava – Krisl, Černý, Zeleňák, Chroboček, Kudělka, Němec, Cubo – Březina, Pechanec, Indrák – Chludil, Nemec, Pospíšil – Ministr, Zembol, Dobša – Doležal, Pšurný, Mácha. Dynamo Pardubice: Honzík – Zdráhal, Hrádek, Chabada, Nedbal, Voženílek, Tvrdík, Kaštánek – Herčík, Rákos, Pochobradský – Urban, Mikyska, Rohlík – Lichtag, Kaut, Hrníčko – Rouha, Zeman.

Podobně jako na chrudimském ledě vlétl do zápasu lépe domácí tým. Po necelé minutě totiž šli Přerovští do vedení zásluhou Richarda Nemce, který přesnou střelou zápěstím překonal Davida Honzíka. Pardubický gólman musel být na pozoru i v páté minutě, ale to na něj domácí hráči nevyzráli.

Start druhého dějství vyšel lépe naopak Dynamu. Po necelých dvou minutách se totiž prosadil Michal Pochobradský, který od levého mantinelu skvěle vypálil pod horní tyč. Netrvalo ale dlouho a Zubři si vzali vedení zpátky na svoji stranu, když Roman Pšurný dorazil střelu za Honzíkova záda. Do kabin se ale nakonec šlo za srovnaného stavu, protože pouhé tři vteřiny před sirénou se Dynamo opět trefilo. Hrdinou hostů se stal Daniel Herčík, který využil dokonalé přihrávky od Tomáše Urbana - 2:2.

Třetí dějství ale Béčku nevyšlo. V 47. minutě totiž Přerov využil vůbec první přesilovou hru v sérii a David Březina tak rozhodl o srovnání osmifinále na 1:1. Rozhodnutí přijde již dnes 7. 3 od 17:30 na ledě Přerova.

Tomáš Jirků (HC Dynamo Pardubice): ,,Šli jsme do třetí třetiny za stavu 2:2, což pro nás bylo příznivé skóre, protože dneska jsme nehráli tak dobře jako u nás. Věřili jsme, že tu třetí třetinu zvládneme, bohužel jsme udělali chybu ve středním pásmu, soupeř jel přečíslení dva na jednoho a potrestal nás. Pak už jsme nedokázali ani v přesilových hrách, ani v šesti srovnat, ale neskládáme zbraně. Odpočineme a věříme, že zítra dotáhneme sérii do vítězného konce."