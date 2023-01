Branky: 6. R. Půček (Dej), 15. L. Krenželok (Bukarts, Raskob) – 24. D. Musil (Říčka), 36. L. Sedlák (Hyka, T. Dvořák), 64. Hyka (Košťálek). Rozhodčí: Šír, Hribík – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 1:5. Bez využití. Diváci: 7 809. HC Vítkovice Ridera: Stezka (Klimeš) –Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – Berisha, Krieger, Mueller – Bukarts, L. Krenželok, Lakatoš – Fridrich, Chlán, Bernovský – R. Půček, Dej, Lednický. HC Dynamo Pardubice: Will (Matěcha) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kubíček – Říčka, Zohorna, R. Kousal – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – T. Zeman, Poulíček, Vondráček –Štetka, A. Musil, Herčík.

Hrůzný start zápasu. Dynamo od úvodních minut utkání nesahalo Vítkovicím ani po paty. Ve čtvrté minutě šanci Muellera svěřenci trenérů Zadiny a Krále přežili, ale o dvě minuty později už tomu bylo jinak. Hrádek ani Poulíček nedokázali odstavit od puku Deje, který přesnou asistencí našel Půčka před bránou, a ten se nemýlil a vsítil svoji druhou trefu v Tipsport Extralize - 1:0.

Dynamo ani po udělené facce svůj výkon výrazně nepozvedlo a do útočné třetiny se dostávalo stěží. Dominanci v první třetině potvrdili Vítkovičtí v patnácté minutě. Bukarts poslal černý kotouč podél Willa a Krenželok potvrdil formu a trefil druhý gól zápasu - 2:0. Pardubice se ani ve zbylých pěti minutách nedostaly do výrazné příležitosti a brankář domácích Stezka tak odcházel do kabiny z čistým kontem.

Jako nebe a dudy. Tak bychom mohli srovnat první a druhou třetinu z pohledu Pardubic. Ta druhá totiž už byla z většiny v rukách právě svěřenců trenérů Zadiny s Králem. V samotném úniku mohl zasunout puk za záda Stezky pardubický Lukáš Sedlák, ale puk mu smolně sklouzl po holi a kotouč tak zůstal pod brankářem Vítkovic. O minutu později se však Dynamo již prosadilo a snížilo. Střelcem byl David Musil, který zapsal premiérovou trefu v červeném dresu. Jeho střelu Stezka měl na lapačce, ale puk minul - 2:1.

Východočeši i nadále dominovali a rozhodně působili lepším dojmem, než v první části zápasu. Odměnou jim bylo srovnání. Hyka předložil puk Sedlákovi mezi kruhy, a ten se nemýlil při střele nad beton Stezky - 2:2. Navrátilec z NHL, tak zapsal první branku v pardubickém dresu. Dvě minuty před odpískáním konce druhé třetiny byl vyloučený na čtyři minuty Robert Kousal za vysokou hůl, ale Vítkovičtí nevyzráli na Willa a do kabin se tak šlo za srovnaného stavu.

Třetí část utkání se hrála spíše opatrně a diváci ve Vítkovích tolik vážnějších příležitostí neviděli. V osmačtyřicáté minutě mohli však domácí skórovat, ale Kochovu střelu po škrumáži Will vystihl. Na druhé straně zavářela Stezkovi především trojice útočníků Hyka, Sedlák a Cienciala, ale ani tato formace se k úspěšnému zakončení nedostala. Vše tak nasvědčovalo, že se bude prodlužovat. To si ztížilo Dynamo v samotném závěru, kdy byl vyloučený Tomáš Zohorna.

Nastavení základní hrací doby začalo tedy oslabením Pardubic. To Dynamo však zvládlo bravůrně a naopak Dvořák mohl zakončovat, ale selhal. Celé čtyři minuty se hrálo čtyři na čtyři a dlouhou dobu se tedy nepřerušovalo. Jakmile se však stáhli formace na tři hráče, tak svěřenci trenérů Zadiny a Krále udeřili. Hyka projel kolem pravého mantinelu a překonal Stezku mezi nohami.

Pardubice si tak po vítězství v prodloužení udržely první pozici před Vítkovicemi. Lukáš Sedlák byl navíc počtvrté zasebou vyhlášen hráčem zápasu a potvrzuje tak, jak důležitý pro tým je.

"Určitě to pro nás byl těžký úvod. Co tu jsem, tak rozhodně zatím nejhorší vstup do zápasu. Nic nám nevycházelo a prohrávali jsme dvougólovým rozdílem. My jsme si k tomu samozřejmě něco řekli. Ve druhé části jsme měli už více ze hry a zaslouženě jsme srovnali. Třetí třetina byla spíše vyrovnaná a z prodloužení odcházíme spojenější my," hodnotil zápas bezprostředně po jeho konci nejlepší hráč Dynama, Lukáš Sedlák.