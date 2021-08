Zídek se v Hodoníně stará o Rusy. Larionov? Velká osobnost. Dál pomáhá i Jágrovi

Do Hodonína se vrací rád. Hráčský agent Jaroslav Zídek, který v minulosti zprostředkoval přestup Jaromíra Jágra z NHL do ruského Omsku, si pochvaluje prostředí jižní Moravy, vztahy lidí na Slovácku i organizaci přípravného turnaje čtyř zemí hokejistů do dvaceti let, který se od čtvrtka do soboty koná na Zimním stadionu Václava Nedomanského.

Hráčský agent Jaroslav Zídek (vpravo) s hvězdným Igorem Larionovem v Hodoníně. | Foto: Deník/Libor Kopl

Pardubický rodák až tolik nesleduje mladé reprezentanty, budoucí hvězdy. Na starosti má jiné úkoly, práci agenta hází za hlavu a především se stará o ruský tým. Právě kvůli sborné je tady. Hlavnímu trenérovi Igoru Larionovi i dalším členům výpravy je k dispozici po celou dobu mezistátního klání. „Na starosti mám úplně všechno. Jsem s nimi od příletu až do odletu. Všechno organizuji, zařizuji, domlouvám. Letos je sice situace kvůli covidu těžší, protože se musíme testovat, ale všechno se dá zvládnout,“ říká dobře naladěný Zídek, který už v Hodoníně zná skoro všechny důležité lidi. „Jezdíme sem pravidelně, takže vztahy jsme si už vybudovali,“ přiznává. Během turnaje na Slovácku nic zásadního řešit nemusel. Ruský tým žádné zvláštní požadavky nemá. Kaviár shánět nemusel ani vodku nikdo nepotřebuje. „Kolektiv, který vede trenér Larionov, je vynikající. On si všechno ukočíruje, pohlídá. Žádné problémy s nimi nejsou,“ tvrdí Zídek. České hokejistky vyhrály skupinu, ve čtvrtfinále se vyhnou zámořským týmům Přečíst článek › Byl to právě sympatický chlapík, kdo redaktorovi Deníku zprostředkoval a tlumočil rozhovor s hvězdným Larionovem. Právě po boku jednoho z nejlepších ruských hokejistů všech dob strávil Zídek nejvíce času. „Je vidět, že to je velká osobnost. Hráči ho berou, respektují. Do hry ruského týmu vnáší nové prvky. Aplikuje zkušenosti, které v bohaté kariéře nasbíral. Komplot mezi Bowmanem a Tichonovem, ale celkově si jde vlastní trenérskou cestou,“ všímá si. Zídkovi už navždy zůstane nálepka hokejového agenta, který v Kontinentální hokejové lize zastupoval legendárního Jaromíra Jágra. Zkušený funkcionář se ale v Rusku angažoval již dávno před příchodem českého útočníka do Omsku. „Vztah k Rusku zůstává pořád stejný,“ usmívá se. „Už to dělám nějakých třicet let. Začínal jsem hrozně dávno. Nebyl to jenom Jarda Jágr, ale i další naše hvězdy. I teď tam nějací kluci jsou. I když hlavně na trenérské pozici je vidět jasný ústup ze slávy, protože v týmech z KHL už druhý rok za sebou nemáme žádného kouče ani asistenta,“ připomíná. Zídek, jenž má svoji agenturu, ale svým hráčům dál domlouvá angažmá a zařizuje potřebná víza a další povolení k pobytu v Rusku. V kontaktu zůstává i s Jágrem. „Spolupracujeme pořád,“ přiznává. „Třeba loni měl na Kladně dva mé hráče, kteří mu pomohli k návratu do extraligy,“ přidává. Známý činovník střídavě žije v Praze a Pardubicích. Na východ Evropy už létá jenom sporadicky, jednou či dvakrát za rok. Všechnu agendu zvládá z domova. „Díky mobilům a internetu je všechno jednodušší,“ tvrdí. O hokeji i tak má stále velký přehled. I když turnaj dvacítek v Hodoníně českému výběru vyšel, Zídek zůstává před prosincovým mistrovství světa opatrný. Výsledky zase až tak vážně nebere. Stanley Cup v Česku! Ondřej Palát ukáže slavný pohár rodnému městu Přečíst článek › „Samozřejmě každá výhra potěší a povzbudí do další práce. Zatímco ale my tady máme kromě dvou kluků kompletní tým, Švédové, Finové i Rusové zkoušejí i další mladíky, takže pokud na šampionát pojede z těchto mančaftů polovina, tak to bude hodně,“ myslí si. Podle Zídka ovšem český hokej na tom není zase až tak špatně, jak si mnozí experti myslí. „Je fakt, že spousta kluků odchází na sever Evropy, kde se zlepšují. Ale teď se bude juniorská liga o pět týmů krátit, což by se podle názorů odborníků mělo promítnou i do kvality. Také v extralize je dost mladých kluků. Třeba Pardubice mají v sestavě hodně odchovanců. Teď přišel i nový ambiciózní majitel, takže letos už asi budeme hrát o titul,“ věří.

