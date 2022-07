„My tomu říkáme Šumapa. Jde o průvodce šumavskou gastronomií. Sám si dám rád dobré jídlo, kontaktovali nás i lidé, kam si na Šumavě zajít. A protože postupně začaly na Šumavě vznikat podniky, které se mi líbily, tak jsem chtěl pomoct je zviditelnit, a zároveň pomoci lidem s tipy, kam se jít najíst. Poslední roky se spojují výlety s gastronomií, jsou to až téměř gastro výlety na Šumavu. Proto jsem si říkal, že by bylo hezké, kdybych podniky, které mám rád, nebo které mám vyzkoušené a jsou dobré, zveřejnit v naší mapě na webu plus na facebooku a instagramu,“ řekl k Šumapě za WeLoveŠumava Richard Brož.

Až půjde do hudebního důchodu, bude vařit častěji, doufá Marek Ztracený

Podniky vždy krátce představí, případně přidají příběh, doplní fotkami, nabídkou i s cenovou relací. Důležité je podotknout, že nejde o žádnou placenou reklamu. Jde o osobní zkušenosti z gastro provozoven. „Nikdo mi rozhodně nedá peníze, abych přijel a napsal o nich. Takhle to u nás nefunguje,“ poznamenal Brož.

Rozhodně už šumavské gastro není o tom, že přijdete do restaurace a dáte si řízek s bramborem, ale můžete mít z jídla skutečně požitek a ochutnat něco nového. „Mám zmapovanou spíše západní část Šumavy a poslední roky je toho zde skutečně více a více. Rozjíždí se malé provozy, viz Okno do Šumavy na Srní, karavany, dřevěné budky, food trucky, kde se dělá například výborné trhané maso, dobrá káva, různé burgery a podobně. Je opravdu z čeho vybírat. Řekl bych, že lidé plánují i výlety podle jídla, kde si co mohou dát,“ okomentoval Brož.

Spolupracoval i s Lukášem Hejlíkem, který objíždí podniky po celé republice a tvoří gastromapu. Natáčeli spolu i jeden z dílů pro HBO právě o gastronomii. „Šlo o pořad Spolu a hladoví, kde Lukáš se svou dcerou vyrazili na Šumavu, byli na zajímavých místech, kde jsme je někde provázeli, a bylo to spojené s gastronomií. Sám Lukáš byl na Šumavě v roce 2016 a ve své mapě toho moc neměl, ale nyní, jak se sem začal vracet, tak postřehl, jak se Šumava za poslední dva roky pozvedla. Dá se říct, že během covidu, jak sem lidé najížděli, tak začaly ty malé food karavany a podobně, když musely být restaurace zavřené,“ připomněl Brož a dodal na závěr: „Je to tady rok od roku lepší a já doufám, že to bude pokračovat, že to nezařízne tahle divoká doba.“

Jelikož toho má po Šumavě hodně sjezděno a ochutnáno, má pro čtenáře Deníku i svých pět top tipů:

1 – Divoký Bistro (Úbislav) – jde o nejvyhlášenější bistro, které je v kempu, kde by člověk nečekal, že se bude dělat taková světová kuchyně

2 – Café Žebřík (Sušice) – trendy kavárna, která jde s dobou, ať už s výběrem kafe, designem, dorty a podobně. Funguje krátce, asi dva roky, ale od samého začátku se chytla a letí nahoru

3 – Šumama´s (Srní) – u vlčího výběhu na Srní, což bylo otevřeno vloni v krasné prostředí, dělají se tam skvělá jídla

4 – GrillMax (Špičák) – zde se dělají super burgery, je tam sice více lidí, člověk si někdy chvíli počká, ale stojí to za to

5 – Vodník (Vimperk) – restaurace u rybníka, na kterou jsme narazili náhodou, dělají tam skvělé ryby i jiná jídla