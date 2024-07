Chrudimští kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po hledaném 56letém muži z Chrudimska, na kterého Městský soud v Brně vydal příkaz k dodání osoby do výkonu trestu odnětí svobody.

Do vězení se mu ale vůbec nechce, vyhýbá se pobytu za mřížemi již několik měsíců. „Má si odpykat tříletý trest za podvod," potvrdila tisková mluvčí ředitelství policie v Pardubickém kraji Andrea Muzikantová.

close info Zdroj: PČR zoom_in Hledaný muž má nastoupit tříletý trest do věznice za podvod.

Hledaný muž je zhruba 172 cm vysoký, snědé pleti, má hnědé oči a černý knírek. Černé má i vlasy, které nosil sčesané dozadu.

Podle všeho je to světoběžník. V minulosti se totiž pohyboval nejen na Chrudimsku, Svitavsku a Pardubicku, ale podle zjištěných informací by se mohl aktuálně ukrývat v Teplicích nebo Bílině v Ústeckém kraji. „Přes veškerá učiněná opatření se nám muže do současné doby nepodařilo vypátrat," dodala mluvčí.

Pokud byste měli informace o tom, kde se hledaný muž pohybuje, zavolejte na linku 158.

Odkaz ZDE. Je-li neaktivní, hledaný muž byl vypátrán.

Mohlo by vás zajímat: Kde budeme parkovat? Filmový štáb zablokuje chrudimské ulice. Režisér se omlouvá