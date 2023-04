Oblíbený stand-up komik Arnošt Frauenberg, kterého můžete znát z pořadů Comedy Club, Na Stojáka, nebo jako moderátora z pořadu Brzdy Evropy 2, vyráží se svým sólo programem napříč Českou republikou. "Utrženej ze řetězu" je stand-up speciál s originálním obsahem, který nemůžete vidět jinde, než zde.

Arnošt Frauenberg je ve své stand-up show Utrženej ze řetězu | Foto: Archiv interpreta

Arnošt vypráví naprosto otevřený osobní příběh, protkaný glosami, úvahami a postřehy ze života nás všech. Ukazuje různé úhly pohledu na to, jak být "Utrženej ze řetězu." Někdy jsme jako utržení ze řetězu ze svého vlastního příběhu natolik, že nevidíme mnohem silnější příběh toho, kdo sedí přímo vedle nás.

Devadesátiminutový koncept monologu není o převyprávění ohraných vtipů ani "bestovka" poskládaná z již známých kratších výstupů. Je to příběh s dramaturgicky propracovanou linkou, ve kterém například nechybí ani okamžik dojetí - i tato emoce do stand-upu patří. Je to zkrátka představení, ve kterém Arnošt posouvá své hranice.

„Když lidi v sále na dvě hodiny zapomenou na to, co je ‚venku‘, to je to, co mě bezmezně naplňuje,“ shrnuje Arnošt.

Komu chybí nadsázka a humor v dnešním světě a uspěchané době, tak se přijďte vypnout, pobavit

a navštivte jedno z plánovaných vystoupení:



29.3. CHRUDIM (Divadlo Karla Pippicha)



30.3. HAVLÍČKŮV BROD (Klub Oko)



3.4. MILEVSKO (Milevské kino)



5.4. PRAHA (Divadlo U hasičů)



13.4. CHODOV u Karlových Varů (KaSS)



17.4. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (Kino Vysočina)



18.4. ZNOJMO (Městské divadlo)



24.4. LITOMĚŘICE (Divadlo K.H.Máchy)



26.4. ZLÍN (Kongresové centrum)



15.5. JINDŘICHŮV HRADEC (Kino Střelnice)



13.9. ÚSTÍ NAD ORLICÍ (Roškotovo divadlo)



5.10. RAKOVNÍK (Tylovo divadlo)



18.10. IVANČICE (Kino Réna)



30.10. ŽATEC (Divadlo Žatec)