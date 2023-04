Přijměte pozvání na první ročník nového kulturního počinu ve Slatiňanech.

Hudební festival Slatiňany | Foto: Hudební festival Slatiňany

Jaký příběh je za touto myšlenkou a proč něco takového vzniká? To nám vysvětlí Iva Ryzová, iniciátorka a pořadatelka festivalu: „Zámecké nádvoří Státního zámku ve Slatiňanech nabízí jedinečně krásné a intimní prostředí, které k takové akci a zážitku doslova zve. A osobní motivace? Hudba a potřeba pomáhat se u mě přirozeně propojují díky mé původní profesi, což je operní zpěv a osobní zkušeností s péčí o člena rodiny s handicapem. Pomáhat hudbou, umožnit obohacení krásou poslechovou i vizuální v sobě spojuje vše dobré a krásné, co tento festival může posluchačům nabídnout.“

Pozvání velmi rádi přijali:

10. 6. 2023 v 19 hodin - Andrea Kalivodová a Jakub Pustina, klavírní doprovod: Marta Vašková.

Skvělí operní pěvci, v jejichž podání zazní nejznámější operní árie, dueta, písně a muzikálové melodie.

17.6. 2023 v 19 hodin - Muzica Folklorica s pěveckým sborem Oskoruša

Oceňovaná a známá cimbálová muzika z Velké nad Veličkou patří mezi hudební tělesa, která překračují hranice žánrů a využívají i netradiční hudební nástroje vlastní výroby. (Keramorchestr)

24.6. 2023 v 19 hodin - Žesťové kvinteto pardubických filharmoniků

V podání pěti žesťových hráčů zazní klasická hudba i úpravy populárních melodií dokonce i ze zámeckých oken!

Na festivale krátce vystoupí i muzikanti s handicapem: nevidomý klavírista Pavel Diblík a Alžběta Ryzová.

Hudební festival SlatiňanyZdroj: Hudební festival Slatiňany

Během všech koncertů proběhne prodejní výstava fotografií Jana Kočičáka Kočího, amatérského fotografa, který je ceněn v tuzemsku i v zahraničí. Zabývá se sociálními tématy, dokumenty, reportážemi a street fotem. Fotografie nám uměleckým pohledem autora přiblíží svět klientů Domova sociálních služeb Slatiňany, v jejichž prospěch chceme věnovat část výtěžku ze všech koncertů.

Finanční prostředky využije DSS Slatiňany na pořízení nových terapeutických prvků do relaxační místnosti Snoezelen. K tomuto účelu byla vyhlášena Veřejná sbírka a zřízen transparentní účet u ČS, č.ú.: 6438976339/0800, na který můžete DSS Slatiňany také přímo přispět. Děkujeme.

Vstupenky lze zakoupit online na Ticketportalu https://www.ticketportal.cz/event/HUDEBNI-FESTIVAL-SLATINANY

Cena: 370,-Kč, sleva vstupenek na 2 koncerty: 700,- Kč, permanentka na 3 koncerty: 990,- Kč. Děti do 15 let: 300,- Kč.

Na akci je zajištěno občerstvení a prodej suvenýrů, nelze platit kartou. Na každého návštěvníka čeká i malé překvapení.

Vstup do areálu: 18:00 hod., konec akce ve 21:00 hod. V případě nepříznivého počasí se koncerty uskuteční v Kostele sv. Martina ve Slatiňanech nebo v místní Sokolovně.

Záštitu poskytli: senátor Jan Tecl, poslanec Tomáš Dubský a zástupce hejtmana PK pan Ing. Roman Línek. Velmi si také vážíme podpory Města Slatiňany, Pardubického kraje a všech sponzorů: Alukov a.s., Transys s.r.o., Trainlog s.r.o., Lékárny - IPC Group a.s., KOBIT - THZ CZ s.r.o., Recycling – kovové odpady a.s., Podlahy PLOTZ,s.r.o., KMZ ocelové konstrukce s.r.o., B&D Holetín s.r.o., Vinotéka Ševčík, s.r.o., MASO-Francouz s.r.o, Soukromý šipkařský klub Stoplights,z.s., Zahradnictví Mikan s.r.o., Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o., DM drogerie markt, Papírnictví Linhartvá.

Mediální partneři: Chrudimský deník, Chrudimka.cz, Ticketportal. Všem podporovatelům moc děkujeme!!

Příprava festivalu probíhá ve spolupráci se Státním zámkem Slatiňany, více na www.acord-spolek.cz, nebo www.zamek-slatinany.cz